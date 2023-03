Ni armados ni enfrentamiento, fue ejecución la de jóvenes en Tamaulipas: Encinas

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación afirmo que hay elementos para considerar que la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se trató de una ejecución a manos elementos del ejército mexicano ocurrida a finales de febrero pasado.

Señaló que las evidencias arrojan que los jóvenes no portaban armas ni se enfrentaron al ejército, no obstante, aclaro que se está en espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluya su investigación.

Investigación también incluye a mandos que estaban al frente de operativo.

El subsecretario de Derechos Humanos dijo que la investigación también incluye a los mandos que estaban al frente del operativo.

“Toda vez que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados y, esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar a cuenta de que es lo que paso, que, evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes ni iban armados y que no había ningún enfrentamiento. La investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando no solo debe haber responsabilidad de los elementos de las fuerzas armadas sino de la cadena de mando en este operativo”, aseveró Alejandro Encinas.

El funcionario se dijo respetuoso de la marcha que realizaron el pasado fin de semana familiares de militares, pero advirtió que quien actuar fuera de la ley deben ser sancionados.

“Por supuesto que todos tienen derechos, pero quien infringe la ley y comete un delito debe de cumplir con su responsabilidad”, enfatizó previo a reunirse con diputados en San Lázaro.