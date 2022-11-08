Nicaragua: partido de Ortega arrasa en elecciones poco transparentes

Tal como estaba previsto, la alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido del dictador Daniel Ortega, arrasó en las elecciones que Nicaragua celebró el pasado 6 de noviembre y las 153 alcaldías que se disputaban quedaron en manos del partido oficial.

Medios estatales afirman que el Frente Sandinista obtuvo más de 73% de los sufragios, es decir, poco más de 1,500,000 votos.

Los magistrados Consejo Supremo Electoral de Nicaragua dieron el primer informe de las elecciones la mañana del lunes 7 de noviembre, a 12 horas de las votaciones. En él, señalaron que el proceso electoral de las alcaldías y concejales de toda Nicaragua, se dio en orden y conforme a la voluntad de la ciudadanía. Pero no precisó el nivel de participación ciudadana hasta un día después del cierre de urnas.

Este informe contrasta abismalmente con los emitidos por diferentes organizaciones no gubernamentales y observatorios independientes.

La soledad y el aislamiento del orteguismo fue evidente una vez más este seis de noviembre. La ciudadanía vació las calles y se quedó en casa. #EleccionesIlegítimas #LibertadYa pic.twitter.com/3svxK3jH9D — Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) November 7, 2022

Poca transparencia en elecciones

Antes de las elecciones de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas. De hecho, las elecciones se celebraron sin tres partidos opositores que hoy son ilegales de acuerdo al régimen nicaragüense.

Aunque las autoridades de Nicaragua aseguraron que las elecciones se llevaron a cabo con tranquilidad, la organización Unidad Nacional Azul recopiló un recuento de irregularidades durante las elecciones. El observatorio independiente Urnas Abiertas también denunció que el partido del régimen solicitó a sus militantes y trabajadores del Estado reportar su voto a través de una fotografía para confirmar su participación.

Unidad Nacional Azul habló de un abstencionismo de 82.7% durante las elecciones, cifra que coincidió con Urnas Abiertas luego de según un sondeo con 95% de confianza. Esto quiere decir que de un padrón de más de 3.7 millones de nicaragüenses mayores de 16 años que pueden votar, solo 17.3% acudió a las urnas. Sin embargo, medios oficiales reportaron 57.09% de participación más de 24 horas después de celebrada la elección.

Otras incidencias durante las elecciones fueron la baja de 755,000 ciudadanos del padrón electoral en un año y la usurpación de las identidades de ciudadanos que aparecieron inscritos como candidatos, incluidos presos, fallecidos, exiliados o ajenos a la política.

A pesar de las anomalías, una cosa es cierta: la simulación de democracia que "permitió" ganar al partido del régimen es una muestra del consolidado poder que Daniel Ortega tienen en Nicaragua.