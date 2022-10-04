Nicaragua indulta a más de mil delincuentes y salen de la cárcel

El gobierno de Nicaragua, encabezado por el dictador Daniel Ortega, indultó a más de mil delincuentes, por lo que salieron de la cárcel reos comunes que cometieron delitos como homicidios, feminicidios, robos y tráfico de drogas.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, en lo que va del año se han indultado a mil 300 delincuentes, a quienes se les da la oportunidad de comenzar de cero para demostrar que cambiaron.

“Recuerden que esta oportunidad se da solo una vez y se comienza de cero, por lo que ustedes son los únicos responsables de cuidar su libertad”, indicó la ministra de gobernación, María Amelia Coronel.

Por su parte, Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, detalló que entre 2016 y 2021, 26 mil 386 delincuentes obtuvieron el beneficio de régimen de convivencia familiar.

|VOA

Liberación de reos en Nicaragua genera críticas

Algunos expertos judiciales criticaron la medida tomada por el régimen de Daniel Ortega y los parámetros que utiliza para indultar a miles de delincuentes cada año, ya que indicaron que no hay información sobre dichos mecanismos.

“Es preocupante porque se hace fuera de los mecanismos legales que establece nuestra legislación y por consiguiente se desconocen los parámetros utilizados”, indicó a Voz de América Yader Morazán, especialista en temas judiciales.

El exdiputado y analista Eliseo Núñez, indicó que la liberación de los casi 30 mil reos comunes podría ser la razón del aumento de la delincuencia que reflejó una reciente encuesta de la firma CID Gallup, que indica que el 45 por ciento de los nicaragüenses aseguró haber sido víctima de robo.

“Tienes una bomba de tiempo que, lo que está haciendo es explotando en delincuencia y ahí es donde estás viendo que se ha multiplicado y que ya hay asaltos en las calles”, afirmó Núñez.

Nicaragua es el segundo país de Latinoamérica con más robos y asaltos, solo superado por Guatemala, según CID Gallup.

Y mientras miles de delincuentes son liberados en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega ha dejado más de mil presos políticos, muchos de ellos estuvieron desaparecidos varios meses hasta que activistas de derechos humanos se movilizaron para encontrarlos.

Los presos políticos viven en situaciones precarias en las cárceles de Nicaragua, la mayoría no tienen acceso a la luz solar ni reciben correspondencia, tampoco tienen forma de contactarse con sus familiares.

