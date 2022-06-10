Nicaragua acepta ingreso de equipo militar y tropas de Rusia

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, informó que aceptó el ingreso de equipo militar como naves, aeronaves y tropas extranjeras provenientes de países como Estados Unidos, Venezuela, Cuba, México y Rusia.

El anuncio fue hecho a través de la gaceta oficial de Nicaragua, en la que se explicó que la intención tiene fines de “intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en situaciones de emergencia”.

Asimismo, las tropas y equipo militar de Nicaragua también está autorizado para salir del territorio nacional e ingresar a Rusia, a partir del segundo semestre de este año.

El decreto firmado por Nicaragua, aprueba que tropas de Rusia lleguen al país americano para realizar un intercambio de “experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos con la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua”.

El intercambio de equipo militar entre Rusia y Nicaragua se podrá realizar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año. Se prevé que durante ese tiempo Daniel Ortega reciba, de manera rotativa, a 130 elementos rusos.

Cabe recordar que Daniel Ortega expresó su respaldo a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, cuando reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk, de Ucrania.

Nicaragua aceptará tropas de más países

Además de Rusia, Nicaragua aceptará tropas y equipo militar de otros países entre ellos, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Cuba, Venezuela y República Dominicana.

Por parte de México, Venezuela y Cuba, podrán ingresar 50, 180 y 50 elementos de sus respectivos ejércitos, bajo la misma instrucción de realizar un intercambio humanitario.

Entre las actividades que realizan estos países en intercambio con Nicaragua están: operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda y salvamento, así como rescate en desastres naturales y labores para combatir el crimen organizado.

El decreto presidencial se enviará a la Asamblea Nacional en los próximos días para su ratificación.