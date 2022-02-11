Nick, delfín de acuario en Florida, predice a ganador de Super Bowl

El delfín Nicholas "Nick", famoso por sus acertadas predicciones en el mundo del deporte, ya hizo su pronóstico sobre el equipo que será el ganador del Super Bowl que se jugará entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals.

Con 19 años de edad, el delfín Nick es residente del Clearwater Marine Aquarium y es precisamente desde ese lugar desde donde ya es muy famoso por sus predicciones.

En su más reciente acto reveló quién será el ganador de la edición número 56 del Super Bowl, que se celebra este fin de semana entre Los Angeles.

A Nick, un delfín nariz de botella, se le dio la opción de elegir entre dos letreros adheridos al exterior de su estanque; uno llevaba el logo de Los Angeles Rams y el otro de los Cincinnati Bengals.

En un vídeo difundido por el acuario Clearwater Marine Aquarium, se puede ver al delfín Nick mientras nada rumbo a dos pelotas que sostiene una cuidadora del lugar junto a una de las paredes de su estanque.

Nick’s Pick is in for the Big Game between @RamsNFL and @Bengals! RT if you’re excited for his pick! #NicksPick pic.twitter.com/vEOLTXVmob — Clearwater Aquarium (@CMAquarium) February 10, 2022

Cincinnati Bengals serán los ganadores del Super Bowl

Después de un breve momento de deliberación, el delfín Nicholas seleccionó a los Cincinnati Bengals como el equipo ganador del Super Bowl número 56 de la NFL.

Los fanáticos del equipo de fútbol americano con sede en Ohio, pueden estar tranquilos por la predicción del delfín Nicholas ya que suele ser muy atinado.

Cabe señalar que Nick "goza" de gran reputación como oráculo deportivo, esto debido a que ha predicho con acierto al vencedor en siete competencias de los últimos años, según informes del Clearwater Marine Aquarium.

Buena noticias para los fans de los Cincinnati Bengals

El delfín Nick se ha hecho famoso por su trayectoria. Nick tiene en su historial de 7 selecciones exitosas en 9 predicciones deportivas.

Nick es famoso por haber vaticinado correctamente el equipo ganador en la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Colegial, el Outbak Bowl, en el Sugar Bowl, en el Rose Bowl y la final de la NBA en el año 2020.

Los fanáticos de los Cincinnati Bengals podrán averiguar si el delfín Nick ha hecho otra predicción correcta cuando los Bengals se enfrenten a los Rams en el Super Bowl 56 por el campeonato de la NFL.

Cabe recordad que Eminem, Dr. Dre, Snoop Dog y otros artistas protagonizarán el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 56.