¿Golpe de Estado? Esto es lo que sabemos sobre la situación en Níger

La mañana de este jueves 27 de julio, un grupo de hombres en uniforme militar aseguraron que han tomado el poder en el país de Níger, en el norte de África. A través de un video, Amadou Abdramane, coronel mayor, aseguró que habían “decidido poner un fin al régimen que ya conocen”.

El líder del grupo autonombrado “Consejo nacional por la salvaguarda del país”, aseguró que el ambiente de seguridad en el país se ha deteriorado, de la misma forma que la pobreza y la gobernanza. Agregó que las carreteras estaban cerradas y otras instituciones gubernamentales suspenderían actividades.

Niger President Mohamed Bazoum has been removed from power, according to a group of soldiers who appeared on the West African nation's national television, hours after the president was held in the presidential palace https://t.co/lyhTj4593O pic.twitter.com/3vK6hFrfVC — Reuters (@Reuters) July 27, 2023

¿Dónde está Níger?

Níger está ubicado al norte de África, tiene una tasa de pobreza estimada en un 48.9%, y un ingreso per cápita de 420 dólares, según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. En la lista del índice de desarrollo humano, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocupa el lugar 189 de 191 países evaluados en 2022.

Su presidente es Mohamed Bazoum, quien llegó por la vía democrática en 2021 y representa el primer presidente electo que libra dicha nación, ya que desde su independencia de Francia en 1960 se ha encontrado en inestabilidad política.

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.

Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.@mohamedbazoum — Présidence du Niger (@PresidenceNiger) July 27, 2023

¿Dónde está el presidente de Níger?

El mandatario nigerino usó su cuenta de Twitter para destacar que los “logros ganados serán resguardados todos los nigerianos que aman la democracia y la libertad lo verán”.

Mientras que el ministro de Exteriores Hassoumi Massoudou afirmó que no toda la totalidad del ejército nigerino está apoyando el “intento de golpe de Estado”.

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.

Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023

Los primeros reportes de ayer miércoles indicaban que la guardia presidencial había rodeado y detenido al mandatario nigerino, Mohamed Bazoum, de quien se desconoce su paradero actualmente y sólo se conoce su más reciente tuit publicado anoche.

Mali y Burkina Faso, países vecinos de Níger, ya han sufrido golpes de estado por parte de grupos Yihadistas en años recientes,

