Nigeria entierra en fosas comunes a víctimas de explosión en refinería

Decenas de cuerpos carbonizados fueron enterrados en fosas comunes el martes en el estado de Imo en Nigeria mientras el hedor de la carne en descomposición flotaba en el aire después de que más de 100 personas murieran durante una explosión el fin de semana en una refinería de petróleo ilegal.

Un grupo de hombres, algunos con el torso desnudo y sin zapatos, usaron palas para cavar tres tumbas en el lugar de la explosión, un espacio abierto pantanoso rodeado de autos incendiados y palmeras.

Antes del entierro, dos funcionarios de salud locales fumigaron el sitio y el área circundante.

Con solo plástico y chanclas cubriendo sus pies, los hombres usaron camillas improvisadas para arrojar cuerpos en tumbas poco profundas, que rápidamente se llenaron de agua. No se utilizaron bolsas para cadáveres.

Marcel Amadioha / Presidente área gobierno local Ohaji-Egbema:

Debido a la explosión aquí, los cadáveres no pueden ser identificados. Su excelencia, el gobernador nos ordenó asegurarnos de enterrar a aquellos que no pueden ser identificados por sus familiares.

Nigeria conducts mass burial for victims of illegal refinery explosion https://t.co/UK6Or3ANjd pic.twitter.com/JJrHFbCoed — Reuters (@Reuters) April 26, 2022

Más de 50 cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en Nigeria

Amadioha dijo que algunos familiares lograron reclamar algunos cuerpos y se los llevaron para enterrarlos, pero más de 50 no fueron reclamados.

Tras la explosión, la peor desde octubre, el presidente Muhammadu Buhari dijo que intensificaría la represión de las refinerías ilegales, algo que los gobiernos anteriores han hecho con poco éxito.

El desempleo y la pobreza en el delta del Níger, productor de petróleo, significan que miles de nigerianos continúan viendo la refinación ilegal como un medio de supervivencia económica, pero a menudo con consecuencias mortales. El petróleo crudo se extrae de una red de oleoductos propiedad de las principales compañías petroleras y se refina en tanques improvisados.

El proceso ha provocado accidentes fatales y ha contaminado una región que ya ha sido asolada por derrames de petróleo en tierras de cultivo, arroyos y lagunas durante décadas.

Los funcionarios del gobierno estiman que Nigeria, el mayor productor y exportador de petróleo en África, pierde un promedio de 200 mil barriles de petróleo por día, más del 10% de la producción, debido al robo o vandalismo de los oleoductos.