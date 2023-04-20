Hombre balea a niña de 6 años porque la pelota se metió en su patio en Estados Unidos

Este jueves se presentó una nuevo caso de violencia armada en Estados Unidos, cuando una niña de 6 años y su padre fueron baleados por error, cuando la pelota de la pequeña rodó hasta el patio de uno de sus vecinos, quien respondió disparando su arma en Carolina del Norte.

De acuerdo con la agencia de noticias CNN, la niña estaba jugando basquetbol con su papá cuando la pelota comenzó a rodar y llegó hasta el patio de su vecino, la pequeña fue a buscar su balón; lo que nadie se imaginó fue que el vecino respondería disparando en varias ocasiones e hiriendo de gravedad a la niña de 6 años y a su padre.

Este es el cuarto caso en el que personas inocentes terminan baleadas por un error, simplemente por estar en el momento equivocado. El primero que se reportó fue el del joven afromericano Ralph Yarl, quien se equivocó de casa al ir a buscar a sus hermanos y un hombre le disparó.

Police in North Carolina searching for a man who shot a 6-yr-old girl & her father after their basketball rolled into his yard.

2 other victims, a woman &a man, also injured.

The suspect, 24-year-old Robert Louis Singletary, remains at large facing 4 counts of attempted murder. pic.twitter.com/dy5LbmVY9G — Rita Rosenfeld (@rheytah) April 20, 2023

El segundo, una pareja se equivocó en el camino, dio una vuelta mal en su auto y por accidente llegaron a la entrada de una casa, el dueño salió y les disparó sin mediar palabra; una joven de 20 años murió.

Una caso más de violencia armada en Estados Unidos fue el de las porristas baleadas, las jóvenes se equivocaron de auto y aunque se disculparon, un hombre bajó del coche y les disparó, dejando a una de ellas herida de gravedad.

6-year-old Kinsley White and her parents were all shot yesterday by an angry black man when a basketball rolled into his yard. Much of the media coverage does not mention the race of Robert Louis Singletary, who is still on the lam, much less show his picture. pic.twitter.com/sPXE0WrKJB — I,Hypocrite (@lporiginalg) April 20, 2023

Policías buscan a hombre que disparó a niña de 6 años y su padre

La policía de Carolina del Norte ya detuvo al hombre que disparó e hirió a una niña de 6 años y a su padre porque la pelota de la pequeña entró en el jardín del atacante.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso fue identificado como Robert Louis Singletary, de 24 años de edad; la policía lo describió como un hombre que mide 1.87 metros, pesa poco más de 100 kilos, tiene ojos marrón y pelo negro.

Antes del arresto las autoridades alertaron a los ciudadanos para dar aviso en caso de encontrarlo, pero pidieron no enfrentarlo ya que es un sujeto “armado y peligroso”.