¡Héroe sin capa! Niña de cinco años cae del quinto piso y hombre la rescata

Momentos de tensión se vivieron en Europa cuando una niña italiana de cinco años quedó colgada de un quinto piso ante la mirada de un hombre identificado como Mattia Aguzzi, quien caminaba con su pareja en el momento exacto en que la menor pidió ayuda de manera desesperada.

Tras percatarse por los gritos de la niña, Aguzzi se movió al otro lado de la calle, justo debajo de la ventana en la que se sostenía, pronto se soltó y el hombre alcanzó a agarrarla y amortiguar con su propio cuerpo el impacto; a pesar de esto ambos sufrieron heridas, aunque descartaron cualquier lesión que comprometa su salud.

Vecino gritó y se percataron de la niña italiana colgada en una ventana

El hombre italiano que salvó a la menor detalló que caminaba con su pareja cuando escuchó a un chico gritar y señalar hacía el edificio de enfrente, por lo que rápidamente intentó rescatarla.

"Escuchamos gritar a un chico del edificio de enfrente, levantamos la vista y vimos a esta niña sentada en la cornisa (...) Él le gritó que se quedara quieta, mientras tocábamos todos los timbres. Cuando se dio vuelta, la niña ya se había caído. Mattia la atrapó al vuelo, no sé cómo lo hizo, y cayó de rodillas", precisó Gloria Piccolo, la novia de Mattia.

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. pic.twitter.com/B6yzkEYZan — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 27, 2023

¿Cuál es el estado de salud de la niña italiana que cayó por la ventana?

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia se trasladaron al lugar del incidente en la calle Nizza en donde atendieron a la niña, quien no paraba de llorar por el estado de shock en el que se encontraba.

"Cuando la escuchamos, respiramos aliviados. Ella estaba viva", contó la novia a los medios de comunicación.

Posteriormente la trasladaron al hospital Regina Margherita, donde descartaron lesiones severas, mientras que el hombre fue asistido por un traumatismo en el tórax y de momento está en observación para descartar otro síntoma, en estos días lo han nombrado como un héroe por la forma en que salvó a la menor.