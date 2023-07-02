Niño encuentra el cadáver de un bebé mientras jugaba en el patio de su casa

Un macabro hallazgo ocurrió en Santiago del Estero, Argentina, cuando un niño de 6 años de edad encontró el cadáver de un bebé recién nacido, cuando jugaba en el patio de su casa.

De acuerdo con medios locales, el pequeño estaba jugando con una pelota, salió a la parte trasera para tener más espacio y vio la escena, por lo que corrió con su mamá para explicarle que había “un bebé tirado”.

La mujer salió a ver de qué hablaba su hijo y encontró a una pequeñita “aún con el cordón umbilical adherido”, relató a medios locales. Agregó que tenía una manta al lado y estaba cubierto por larvas.

La señora llamó a la policía, quienes minutos después llegaron al lugar para investigar lo que pasaba. Las autoridades tomaron las declaraciones de la mujer, quien aseguró que no se dio cuenta en qué momento arrojaron a la bebé.

Santiago del Estero: un niño halló el cadáver de una bebé enterrada en el patio de su casa - https://t.co/QLG76K5dmA pic.twitter.com/1d5ebUZsEp — InfoPico (@infopico) June 30, 2023

Encuentran el cadáver de un bebé en el patio de una casa

Ante el hecho, un fiscal pidió la asistencia de criminalística para establecer lo ocurrido. Los expertos dijeron que el cuerpo del bebé estaba en un pozo y fue desenterrado por los perros de la familia.

En el lugar, los peritos encontraron una manta y una camiseta que tenía manchas de sangre, tanto los objetos como el cuerpo llevaban dos días. También se realizaron exámenes al cadáver para saber si la bebé nació con vida o muerta.

De acuerdo con medios locales, las autoridades capturaron a una mujer quien podría ser la mamá de la bebé muerta, aunque por el momento no se le ha imputado ningún delito, pero la mantendrán bajo custodia policial.