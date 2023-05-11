Un niño de 8 años sobrevivió dos días comiendo nieve en EU: “Se tapó con ramas y hojas”
En el estado de Michigan, autoridades encontraron a un niño de 8 años tras dos días de búsqueda, quien sobrevivió comiendo nieve y cobijado entre ramas.
Un momento de shock vivieron elementos del Departamento de Policía de Michigan, en Estados Unidos, pues este miércoles 10 de mayo se dio a conocer que encontraron a un niño de 8 años en medio de un bosque, quien había estado desaparecido por al menos dos días y que, de acuerdo con su relato, sobrevivió comiendo nieve mientras estaba perdido.
Así lo dio a conocer la Policía Estatal de Michigan, quienes en el reporte oficial informaron que el niño, de nombre Nante Niemi, se perdió mientras recogía leña en el parque Porcupine Mountains Wilderness, a donde había ido a acampar con su familia, quienes levantaron el reporte luego de varios minutos sin regresar a la base que habían establecido.
De inmediato se estableció un operativo de búsqueda que abarcó 100 kilómetros cuadrados y que contó con más de 150 efectivos para intentar hallarlo, con oficiales y voluntarios participando, tanto por aire y tierra, ya que la zona de desaparición tenía zonas con nieve y agua, además de las propias condiciones del bosque.
A missing 8-year-old boy who had survived for two days in a Michigan state park by eating snow was found sheltering under a log https://t.co/HTSJYhhorp— CNN (@CNN) May 10, 2023
Niño perdido en Michigan comió nieve y se calentó con ramas y hojas
De acuerdo con las declaraciones de los oficiales que realizaron el reporte, el niño de 8 años caminó por un sendero hasta que optó por establecerse en un solo sitio cuando terminó el camino. A través de los canales oficiales de la Policía, se informó que el niño había tenido que comer nieve para mantenerse hidratado y sobrevivir.
"Pensó que lo mejor que podía hacer era detenerse y esperar" afirmó el Departamento de Policía, según declaraciones recogidas por CNN. "Niemi se cubrió con ramas y hojas para calentarse y también cubrió el tronco debajo del cual estaba. No tenía comida, pero comía nieve limpia para hidratarse", sentenciaron.
El niño de 8 años fue encontrado el pasado lunes 8 de mayo por voluntarios que participaron en el escuadrón de búsqueda, a unos tres kilómetros de distancia del campamento de su familia.