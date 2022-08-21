Niño de 5 años es entrenado para saber cómo reaccionar ante un tiroteo

Los tiroteos en Estados Unidos (EU), en lugares públicos o en escuelas, han ido incrementando día con día, al igual que el temor de las madres y padres de familia a que sus hijos puedan ser víctima de un tiroteo.

La desesperación por proteger a los menores de edad, hizo que una madre comenzará a entrenar a su hijo, un niño de tan solo 5 años de edad, para saber cómo reaccionar y actuar ante un tiroteo en Estados Unidos (EU).

Madre comparte su entrenamiento para tiroteo en redes sociales

Cassie Walton, la madre del pequeño niño de tan solo 5 años de edad, compartió a través de su cuenta de Tiktok el video sobre cómo es que entrena a su hijo en caso de enfrentarse a un tiroteo en su escuela.

“Si la maestra te dice que esto no es un simulacro, todos a las esquinas (…) Manténganse callados y quieto, ¿qué haces?”, explica la mujer a su hijo, mientras el niño corre a un rincón y se coloca su mochila como forma de protección.

Cassie Walton y su hijo viven en la ciudad de McAlester, Oklahoma, Estados Unidos (EU) donde hace unos meses atrás se registró un tiroteo en un hospital de Tesla, el cual dejó un saldo de cuatro personas muertas.

¿Cómo protegerse de un tiroteo?

Actualmente, los tiroteos ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar de Estados Unidos (EU); sin embargo en México también ocurren este tipo de sucesos, por lo que es bueno estar preparado o preparada en caso de enfrentarse a un tiroteo.

Cuando el tiroteo sucede en un lugar público, se debe hacer lo siguiente:

