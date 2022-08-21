Niño de 5 años es entrenado para saber cómo reaccionar ante un tiroteo
A través de su cuenta de Tiktok, Cassie Walton, madre de un niño de 5 años de edad, mostró al mundo cómo es que entrena a su hijo para enfrentarse a un tiroteo
Los tiroteos en Estados Unidos (EU), en lugares públicos o en escuelas, han ido incrementando día con día, al igual que el temor de las madres y padres de familia a que sus hijos puedan ser víctima de un tiroteo.
La desesperación por proteger a los menores de edad, hizo que una madre comenzará a entrenar a su hijo, un niño de tan solo 5 años de edad, para saber cómo reaccionar y actuar ante un tiroteo en Estados Unidos (EU).
Madre comparte su entrenamiento para tiroteo en redes sociales
Cassie Walton, la madre del pequeño niño de tan solo 5 años de edad, compartió a través de su cuenta de Tiktok el video sobre cómo es que entrena a su hijo en caso de enfrentarse a un tiroteo en su escuela.
“Si la maestra te dice que esto no es un simulacro, todos a las esquinas (…) Manténganse callados y quieto, ¿qué haces?”, explica la mujer a su hijo, mientras el niño corre a un rincón y se coloca su mochila como forma de protección.
Cassie Walton y su hijo viven en la ciudad de McAlester, Oklahoma, Estados Unidos (EU) donde hace unos meses atrás se registró un tiroteo en un hospital de Tesla, el cual dejó un saldo de cuatro personas muertas.
@thewaltonfamily1 Happy back to school season…. #foryoupage #backtoschool #foryou #needschange #PostitAffirmations #momiktok ♬ L$d - Luclover
¿Cómo protegerse de un tiroteo?
Actualmente, los tiroteos ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar de Estados Unidos (EU); sin embargo en México también ocurren este tipo de sucesos, por lo que es bueno estar preparado o preparada en caso de enfrentarse a un tiroteo.
Cuando el tiroteo sucede en un lugar público, se debe hacer lo siguiente:
- Buscar refugio: Tirarse al suelo, buscar refugio en una pared, poste, banca, una banqueta i un vehículo y colocarse de forma horizontal o pecho tierra, con los brazos cubriendo la cabeza.
- Proteger a menores de edad: Cuando se esté con menores de edad, es primordial protegerlos primero y tirarlos al suelo, además cubrirlos con nuestro cuerpo mientras se busca un lugar seguro.
- Retirarse con precaución: En caso de encontrarse cerca del lugar del tiroteo, es recomendable tratar de retirarse del lugar del conflicto, ya sea a pie o película. Es necesario tomar en cuenta que el intentar huir del lugar es algo arriesgado.
- Avisar a las autoridades: Es importante avisar a las autoridades, para que acudan al lugar de los hechos para que puedan tratar de detener el tiroteo.