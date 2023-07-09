Niño francés de 8 años cae en cráter de más de 100 metros en las Islas Galápagos

Un niño francés, de 8 años de edad, cayó en el cráter de Los Gemelos, de más de 100 metros, ubicado en la Isla Santa Cruz, de las Islas Galápagos, informó el Parque Nacional del lugar.

El menor fue rescatado por guardaparques del Parque Nacional Galápagos, el cuerpo de bomberos, la policía nacional y algunos voluntarios. Se desconocen los detalles de la caída.

Posteriormente fue trasladado a un hospital en Ecuador, para una revisión ya que presentaba varios golpes. Se encuentra en observación y se desconoce su estado de salud.

El Parque Nacional de Islas Galápagos dijo que la pronta intervención de los rescatistas capacitados para estas emergencias logró sacarlo del fondo del cráter de más de 100 metros.

Este es el segundo incidente que ocurre en las Islas Galápagos en la semana; tres días antes, una turista mexicano fue mordida por un tiburón cuando realizaba snorkelling en la Isla Baltra.

¿Cómo es el volcán Los Gemelos, donde cayó el niño de 8 años?

El lugar donde cayó el niño de 8 años son dos cráteres que están uno enfrente del otro, conocidos como Los Gemelos, ubicados en la parte alta de la Isla Santa Cruz. El mayor se encuentra en el lado oeste y el menor en el este.

Estos cráteres se formaron por una serie de hundimientos que se generaron por erupciones volcánicas.

