Un niño o joven murió cada 4 segundos en 2021: ONU

De acuerdo con un estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2021 se registró la muerte de un niño o joven cada 4.4 segundos en 2021. Según otro informe de las Naciones Unidas, 1.9 millones de bebés nacieron muertos durante el mismo periodo.

En el estudio publicado este martes 10 de enero de 2023, la ONU destacó que cinco millones de niños y niñas murieron antes de cumplir cinco años y se registró la muerte de 2.1 millones de niños y jóvenes entre 5 y 24 años en 2021, según los últimos cálculos publicados por el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez (IGME en inglés).

Por otro lado, en un estudio separado se reveló que 1.9 millones de bebés nacieron muertos en 2021; ante esto, la ONU refirió que muchas de estas muertes se pudieron haber evitado si las madres, recién nacidos, adolescentes y niños tuvieran acceso equitativo a una atención sanitaria de alta calidad.

Cada 4.4 segundos murió un joven o un niño, según la ONU|Pexels

Avances en mortalidad infantil se han reducido significativamente

De acuerdo con la ONU, los informes muestran que desde el año 2000 ha disminuido el riesgo de mortalidad en todas las edades a escala mundial. La tasa de mortalidad de menores de cinco años se redujo en todo el mundo en un 50% desde principios del siglo.

Asimismo, las tasas de mortalidad de los niños de mayor edad y de los jóvenes disminuyeron en un 36%, y la tasa de mortinatalidad se redujo en un 35%. Según la ONU, esto se debe al aumento de las inversiones en el fortalecimiento de los sistemas de salud primaria en beneficio de las mujeres, niños y jóvenes.

Los avances se han reducido significativamente desde 2010 y 54 países no alcanzarán la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativa a la mortalidad de menores de cinco años.

Organismos Mundiales prevén que las muertes sigan creciendo

De acuerdo con los organismos mundiales, se prevé que si no se toman medidas rápidas para mejorar los servicios de salud, casi 59 millones de niños y jóvenes morirán antes de 2030 y casi 16 millones de bebés nacerán muertos.

En ese sentido, señalaron la existencia de lagunas en los datos que podrían menoscabar el impaco de las políticas y programas diseñados para mejorar la supervivencia y el bienestar de la infancia.