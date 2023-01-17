VIDEO: Niño de 4 años manipula pistola cargada en EU

En Indiana, Estados Unidos (EU), un niño de cuatro años fue captado manipulando una pistola cargada afuera del departamento donde vive con su papá.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del edificio y el video se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes se pudo ver al menor sosteniendo en las manos la pistola cargada.

El pequeño, aún con pañal, jugaba con el arma, puso el dedo en el gatillo, se asomó por las escaleras sin soltar la pistola, e incluso se la acercó al cuerpo, poniéndose en riesgo durante varios segundos.

Un vecino realizó una denuncia anónima para dar información sobre el menor que portaba una pistola cargada, por lo que los policías acudieron al edificio mientras eran grabados en vivo para una serie de televisión sobre la actividad policial.

Un hombre de Indiana fue detenido luego de que su vecino grabó por la mirilla de su puerta a un niño jugando con una pistola cargada pic.twitter.com/LSphgwjkmM — Alekx Rodríguez (@alekx_04) January 16, 2023

Detienen al padre del niño de 4 años que portaba un arma

Cuando la policía llegó al departamento, se entrevistaron con Shane Osborne, padre del niño de cuatro años, quien negó tener un arma dentro del lugar.

Los uniformados de Indiana revisaron el departamento y encontraron un arma de nueve milímetros en la recámara, presuntamente se trataba de la pistola cargada que tenía el menor tenía en su poder momentos antes.

El papá del niño de cuatro años fue esposado y presentado en custodia, según informó la policía. El sujeto de 45 años enfrentará cargos por negligencia. Las autoridades indicaron que Osborne podría enfrentar más cargos ya que tiene una condena por delito grave.

El alcalde Dennis Buckley dijo sentirse “mortificado” por el niño que portaba una pistola cargada, asimismo indicó que se sentía agradecido porque nadie resultó herido, “especialmente el niño pequeño”.

“Agradezco la rápida acción tomada por el Departamento de Policía de Beech Grove para asegurar al niño y el arma en cuestión. Pido que la Oficina del Fiscal del Condado Marion trabaje incansablemente para obtener cargos y una condena contra las partes responsables, con penas máximas. La sociedad no debería aceptar nada menos”.