Niño juega en el patio de su casa y encuentra a mujer desaparecida

Ethan, un niño que no tiene ni siquiera tiene dos años de edad, ya es un héroe. En Georgia, el niño encontró a una mujer que había estado cuatro días desaparecida.

Brittany y su hijo disfrutaban de una tarde en el patio de su casa; jugaban con burbujas, el niño las perseguía, cuando algo más captó su atención.

El niño le hizo saber a su mamá que había visto unos pies, entonces Brittany se agachó y miró donde señalaba el niño.

Me puse a su nivel, a su altura, y pude mirar a través de la valla; había algunos palos rotos y ahí es donde estaba la mujer.

La mujer desaparecida era Nina Lipscomb, de 82 años, estaba viva, pero desorientada.

Karen, hija de la mujer desaparecida explicó que las autoridades ya habían recorrido un radio de 16km y no encontraron ninguna señal. Agregó que su madre tiene alzheimer en etapa temprana. Nina salió de casa y se perdió.

La mujer que estuvo desaparacida y su familia conocieron al niño que dijeron, "le salvó la vida".

Dos familias conectadas para siempre porque un niño quería jugar con burbujas en el patio de su casa.

