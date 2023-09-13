Niño peruano es operado de emergencia porque se tragó 8 agujas

Un niño peruano de dos años de edad tuvo que ser operado de emergencia luego de que se tragó accidentalmente ocho agujas hipodérmicas, las que se utilizan para administrar medicamentos en los hospitales.

Los médicos tardaron alrededor de dos horas en retirar todas las agujas que se encontraban en diferentes partes del estómago y tracto intestinal del menor; por fortuna todo salió bien.

De acuerdo con los familiares del bebé, él ingirió las agujas, que eran utilizadas para inyectar a las vacas, mientras jugaba en la finca donde trabajaba su madre, ubicada en una provincia al norte de Perú.

|Reuters

“Quizás mientras estaba jugando se lo tragó. Cuando las encontró tiradas (las agujas) de repente se las tragó, porque a veces voy a la finca, a veces también voy como ayudante porque soy madre y padre para mis hijos”, declaró la mamá del pequeño.

En tanto, los médicos dijeron que el niño se está recuperando rápidamente de la cirugía y permanecerá en el hospital durante al menos tres días antes de ser dado de alta.

Operan a niño que se tragó 8 agujas

Los médicos detallaron que al ingresar al quirófano, abrieron el abdomen del niño de dos años y encontraron “los cuerpos metálicos” que se trataban de agujas del número 2 para inyecciones.

“Estaban cortadas en su parte distal y encontramos dos en el peritoneo del lado derecho, otra que entró en el epiplón (un tejido ubicado en la cavidad abdominal), tres en el lado izquierdo, son cinco. Uno en la pared abdominal, son seis, y dos estaban peligrosamente abajo entre la vejiga y el recto".