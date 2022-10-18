Niños muertos o detenidos por fuerzas de seguridad en Irán: ONU

La portavoz de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo que a un mes de que estallaran las manifestaciones en todo Irán, la respuesta violenta incesante de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y los informes de arrestos arbitrarios y el asesinato y detención de niños son profundamente preocupantes.

"Algunas fuentes sugieren que hasta 23 niños han muerto y muchos otros han resultado heridos en al menos siete provincias de Irán", dijo en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.

Niños muertos y heridos a causa de las balas

Las muertes fueron causadas por munición real, perdigones de metal a quemarropa y palizas fatales, dijo la oficina de derechos humanos, y agregó que un número no especificado de niños habían sido arrestados durante redadas en escuelas y algunos enviados a tratamiento psicológico.

"Pedimos a las autoridades iraníes que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones, incluido el asesinato de niños, y que se aseguren de que los responsables sean procesados. En términos generales, instamos a las autoridades a abordar las causas subyacentes de las quejas de la población en lugar de utilizar la violencia para reprimir las protestas", dijo Shamdasani.

Irán tiene la obligación de proteger el derecho de los niños

"Según los tratados de derechos humanos aceptados por Irán, la República Islámica tiene la obligación de proteger el derecho de los niños a la vida en cualquier circunstancia, y de respetar y proteger su derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Junto con los arrestos masivos de manifestantes, nuestra Oficina también ha recibido informes sobre el arresto de al menos 90 miembros de la sociedad civil, incluidos defensores de derechos humanos, abogados, artistas y periodistas. El 12 de octubre, tres abogados fueron arrestados cuando se manifestaban frente al colegio de abogados de Teherán".

Las protestas en Irán comenzaron después de que Mahsa Amini, una joven de 22 años de la provincia de Kurdistán en el noroeste de Irán, muriera el 16 de septiembre bajo la custodia de la policía moral de la República Islámica.

Había sido detenida por violar códigos estrictos que exigían que las mujeres se vistieran con recato en público.

