Cerca de 300 niños han muerto al cruzar el mar Mediterráneo

Cerca de 300 niños han muerto en su intento por cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. De acuerdo con el reporte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef han sido 289 los pequeños fallecidos en ese intento por tener una mejor vida. Esta cifra representa el doble de muertes de infantes ocurridas en el mismo período del año anterior. El líder global sobre Migración y Desplazamiento de Unicef calculó que esto equivale a la muerte de once niños cada semana.

“No podemos seguir ignorando lo que está sucediendo ni permanecer en silencio cuando aproximadamente 300 niños, un avión completo lleno de niños, están muriendo en las aguas entre Europa y África en solo seis meses”.

Actualización: En lo que va de año, al menos 289 niños y niñas han perdido la vida o desaparecido al intentar cruzar la ruta migratoria del Mediterráneo Central, en busca de seguridad, paz y mejores oportunidades. Esto equivale a casi 11 niños por semana.https://t.co/TOAgOTaLOz pic.twitter.com/rPhqJAR0MJ — UNICEF España (@unicef_es) July 14, 2023

Sin embargo, Unicef reconoció la posibilidad de que las muertes de niños que cruzan el mar Mediterráneo sean más debido a que en múltiples ocasiones hay naufragios que no se registran y en consecuencia de desconoce a ciencia cierta el número de víctimas. que es probable que el número real de víctimas infantiles sea mayor, ya que muchos naufragios en el Mediterráneo Central no dejan sobrevivientes o no se registran.

Knaus dijo además que el mundo está “ignorando deliberadamente lo que sucede”, dadas las cifras y el silencio que rodea a muchas de estas muertes prevenibles.

“Los niños están muriendo no solo frente a nuestros ojos; se están muriendo mientras nosotros parecemos mantener los ojos cerrados. Cientos de niñas y niños se están ahogando en la inacción del mundo”, planteó, al tiempo que señaló cómo el Mediterráneo Central se encuentra entre las rutas migratorias más letales.

Niños que viajan solos

Unicef alertó que gran parte de los menores, niños y niñas viajan solos, siendo las niñas lás más vulnerables durante la travesía.

En los primeros tres meses del 2023 fueron tres mil 300 niños no acompañados los que llegaron a territorio Europea cruzando el mar Mediterráneo, por eso la Unicef establece planes que ayuden a fortalecer los sistemas de protección infantil e instó a las naciones de la región y la Unión Europea a que emprendan más acciones para proteger a la infancia.

