No acataré fallo por llamar “hombre biológico” a diputada trans: Teresa Castell

La diputada del PAN, María Teresa Castell de Oro Palacios, advirtió que no acatará la sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral que determinó que incurrió en violencia política en razón de género al llamar en una entrevista “hombre biológico” a la legisladora trans de Morena, Salma Luévano Luna. Por lo que informo que apeló el fallo ante la Sala Superior.

Acusó a la sala especializada del tribunal de genera una nueva violencia hacia la mujer al dar prioridad de protección a la ideología de género con la que también viola su derecho de libertad parlamentaria que tiene como diputada.

“Ahora parece que ser mujer biológica y defender tus ideales como hija, madre, esposa, trabajadora o empresaria es un delito. Si seguimos permitiéndolas van a terminar desapareciendo el término mujer de cualquier ley. A mí el registro, el registro no me avergüenza, al contrario, ser la primera mujer de estar en un registro ilógico por tener que decir la verdad. Es discurso de odio, discúlpenme, esas leyes y estas herramientas se hicieron para que las mujeres nos defendiéramos de los hombres, no para que nos atacaran a las mujeres”, señaló María Teresa Castell.

Colectivos feministas apoyan a la legisladora panista

En tanto, colectivos de feministas y asociaciones civiles dieron su respaldo a la panista y exigieron al tribunal aplicar la ley bajo el criterio de igualdad entre hombres y mujeres y no basado en ideologías de género.

“Porque lejos de velar y garantizar nuestros derechos, los están atropellando y nos castigan por disentir y expresar en libertad nuestro pensamiento ¿Acaso el Tribunal sabe más que nosotras las mujeres sobre nuestra identidad, experiencia, cuerpo y realidad existencial de ser una mujer? Reclamamos el reconocimiento y el respeto de nuestra existencia como mujeres, así como el de nuestros derechos basados en el sexo biológico”, reclamo Alejandra Yáñez, integrante de colectivos de mujeres.

Por su parte, Laura Lecuona, de colectivos de mujeres expuso “solicitamos una reunión con la Junta de Coordinación Política para poder entablar un diálogo y organizar mesas de trabajo que permitan revisar las iniciativas y leyes en las que se sustituya la categoría material, objetiva, verificable de sexo, con la categoría inmaterial, subjetiva inverificable de identidad de género, y se olvida que los derechos de las mujeres se basan en el sexo”.

La diputada del PAN Informó que su abogado presento un recurso de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral en contra de la medida de los magistrados y adelanto que si el fallo es en su contra recurrirá a organismos internacionales para defender los derechos de las mujeres que son vulnerados en México por ideologías de género.