No tenía amigos para invitar a su cumpleaños y llegó toda la comunidad

Todo comenzó en redes sociales, sitio en que se viralizó lo que parecía una fiesta de cumpleaños triste, donde se pensaba que ningún niño asistiría a la fiesta de “Nico”, pero al poco tiempo, gracias a la unión que demuestra la comunidad juarense, esta fiesta se convirtió en un cumpleaños inolvidable para este pequeño y para su padre.

“Gracias porque me dieron muchos regalos,” con estas palabras el pequeño Nico agradecía a los asistentes.

“Es que le quería hacer un convivio, pero dije, yo no tengo tantos amigos con hijos y los que tengo viven muy lejos, entonces voy a preguntar a la escuela a ver si van 5, 10, nomás para que mi hijo tenga convivencia. Toda la atención y todos los regalos, o sea, es una fiesta que no se va a olvidar, no pensé que fuera a llegar tanta gente y mira que sí, no me la acabo,” expresaba emocionado Saúl Rosales, papá de Nico.

Los asistentes, tanto chicos como grandes, que se dieron cita en la casa ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua expresaron que la unión de un juarense está más presente que nunca.

“Antes de ir qué alistamos todo y alistamos un regalito y algo, no sé, me gustó la personalidad de Nico y le deseo feliz cumpleaños,” declaró uno de los asistentes a la fiesta de Nico, Roberto Villalpando.

Otra de las personas que llegó a la fiesta de cumpleaños es Isidro Cisneros quien comentó: “un rato, pasarla en amistad, haciendo amistad con la demás gente que a veces uno ni conoce, pero lo importante es estar con ellos y demostrarle a la gente que realmente hay solidaridad con la comunidad juarense.”

Al final, Nico celebró su cumpleaños número 7 en compañía de muchos niños, partió la piñata, jugó bastante, le cantaron las mañanitas y terminó agotado en brazos de su papá, quien agradeció la asistencia de tanta gente después de que daba por hecho que la celebración sería un desastre.