No habrá impunidad por cateo a Black Wall Street Capital: Vocero FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el proceso de investigación en contra de los policías y el Ministerio Público que actuaron al margen de la ley durante el cateo realizado a la empresa Black Wall Street Capital entro en la etapa de pruebas sobre el supuesto faltante de dinero sustraído el pasado 15 de marzo.

El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, aseguró que en este caso no habrá impunidad, en la investigación que se les sigue a cinco policías y un ministerio público que hoy están sujetos a proceso por abuso de autoridad y otros componentes.

“Está en la Fiscalía de Servidores Públicos y está en proceso de investigación lo que hace a los faltantes que han señalado las personas que existen, se están echando a andar los mecanismos de prueba y estamos trabajando en la investigación. Ya están de echo sujetos a proceso están siendo investigados, eso quiere decir que llegado el momento y se puede confirmar ya les tendrá que fijar el juez de lo que corresponde dentro de la imputación que se les ha formulado” detalló.

Cinco detenidos y aseguramiento de 168 mil dólares

A raíz del cateo realizado el pasado 15 de marzo en la empresa Black Wall Street Capital, policías ministeriales detuvieron a 5 personas y se aseguraron 168 mil dólares, armas cortas y largas.

Pero cosas dieron un giro, las autoridades judiciales señalaron que las investigaciones realizadas arrojaron que lo reportado en el informe policial, posiblemente no corresponde a cómo sucedieron los hechos, por lo que se procedió a la detención de los servidores públicos, que hoy están sujetos a proceso.