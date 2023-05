No habrá juicio político contra ministros de la SCJN: PAN

El diputado del PAN Fernando Macías, copresidente de la Subcomisión de Examen de la Cámara de Diputados, advirtió qué este órgano de deliberación no se prestará a ninguna venganza política de Morena ni del gobierno para llevar a juicio político y destituir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como amenazó el senador Ricardo Monreal.

Recordó qué si bien Morena puede presentar la solicitud ante la Cámara de Diputados será difícil que avance ya que para que un asunto se procese por la Subcomisión de Examen Previo requiere la firna de sus dos copresidentes, Alejandro Moreno, como presidente de la Comisión de Gobernacion y de el mismo, de la Comisión de Justicia.

Y así lo dijo el diputado del PAN, Felipe Fernando Macías.

“Lo decimos contundenteme no habrá juicio político contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Subcomision de Examen Previo de juicio político, lo dijimos desde que se instalo no se va a prestar ni a vendetas políticas ni a persecución política, aquí trabajamos en total apego a la Ley y a la Constitución”.

PAN solicita a Monreal reflexionar sobre la amenaza a ministros

El también presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pidió al senador de Morena, Ricardo Monreal, que antes de amenazar a los ministros reflexione sobre el actuar de su bancada.

“Yo le diría al senador Monreal que en lugar de estar falsificando votos y falsificando quorum como lo hicieron en el Senado hace algunos días que mejor respete el proceso legislativo, qué es también voluntad ciudadana para que no esté la Corte derribando el desaseo legislativo”, acusó Fernando Macias

Afirmó que la SCJN y sus decisiones son pilar fundamental de democracia y pluralidad en el país.

¿Qué dijo el senador Ricardo Monreal?

El senador Ricardo Monreal se comprometió a acatar la Constitución y defender las resoluciones de la SCJN pero no los excesos, dijo, en los que incurran sus integrantes.

Aseguró que cuando se viole la Constitución actuará en consecuencia así como también lo hará en relación a abusos y privilegios.

“Coincido y simpatizo con la división de poderes, con la existencia de pesos y contra pesos y con la decisión que tomó la Corte, yo la respeto y dentro del estado de Derecho todos debemos respetarla, más ,o que somos parte de un poder(...)Mientras se presente alguna norma o reforma o modificación legal que viole la Constitución, desde mi punto de vista actuaré en consecuencia como lo he hecho hasta ahora votando en contra de esas disposiciones que pueden ser violatorias de la Constitución, voy a defender siempre la Constitución, defenderé siempre la Constitución, pero no voy a defender privilegios abusivos y excesivos, eso no lo haré”.