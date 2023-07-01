No permitiremos que Ley DeSantis vulnere derechos de migrantes, asegura Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard viajó este viernes a Miami, Florida, pero en calidad de ciudadano para apoyar a los connacionales que viven allá y que participarán en la marcha contra la Ley SB 1718.

“Si aquí, en Orlando, en Miami, en Tampa, violentan a una mexicana, mexicano o a alguna otra persona sólo porque habla español como nosotros, vamos a levantar la voz, compañeros. Ya el silencio no”, advirtió Marcelo.

“Si el señor DeSantis dice que va a ser un día de campo, pues se equivoca, porque los mexicanos tenemos dignidad y le aportamos a Estados Unidos muchísimo”, acusó, en referencia a la Ley SB 1718 del gobernador republicano Ron De Santis.

El objetivo del excanciller fue entablar un diálogo con líderes de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, en vísperas de las manifestaciones que se llevarán a cabo este sábado 1 de julio frente al City Hall de esa ciudad de la costa este, justamente el día en que esta legislación entra en vigor.

Una de las participantes le agradeció así por regresar a Miami: “Que un hombre cumpla su palabra dice bastante”. Y otra más le confió: “Yo siento en mi corazón que usted va a continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador y no nos va a traicionar como mexicanos”.

Marcelo dijo que, ante estos tiempos difíciles, debemos organizarnos.

“No tienes que ser mexicano o mexicana o hispanoparlante: para cualquier ciudadano del mundo es una afrenta y una vergüenza una ley así”, reprobó. “Van a aplicar una legislación en función de tu aspecto, tu color y tu lengua.”

DeSantis busca candidatura republicana en las presidenciales de 2024

DeSantis, que aspira a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2024, promovió y logró que se aprobara una legislación que ya es considerada una de las más estrictas en materia migratoria de ese país.

Marcelo Ebrard dijo que le parece increíble que haya una ley “que dice que los niños, las niñas que están en educación primaria o en kínder o en secundaria van a tener que abandonar sus estudios porque no tienen un papel”. Y deploró: “¡Ah!, pero eso sí: quieren que vengan a trabajar, eso sí, pero no que tengan derechos. Es lo peor que hemos visto en muchos años”.

Entre otras sanciones, la Ley SB 1718 promueve cargos de felonía y penas de prisión contra quienes transporten o alojen a migrantes indocumentados e impide que reciban atención médica o incluso que conduzcan un vehículo aun si cuentan con licencia.

Preocupada por la ley que se avecina, una mujer tomó el micrófono: “Los mexicanos hacemos un trabajo muy esencial y nuestras remesas son las que mantuvieron a flote nuestro México lindo y querido”, dijo.

Respecto a la encuesta con que se definirá al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo recordó: “Yo propuse allá en México, a mi partido, que la encuesta se aplicara en Estados Unidos. No quisieron. Mal hecho, porque quienes viven en Estados Unidos, Canadá u otros países son mexicanas y mexicanos. No importa dónde vivas”.

Marcelo propuso la creación de un megachat con la comunidad mexicana de ese país y pidió: “Lo de hoy, hagámoslo permanente”.

Para concluir el encuentro, dejó tres mensajes:

Primer mensaje: “Son parte de la nación mexicana. Lo que les hagan a ustedes, nos lo hacen a nosotros. Son parte de nuestro pueblo”.