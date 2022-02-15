Zoológico propone ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha

¿Rata inmunda, animal rastrero? En Reino Unido, este zoológico se une a aquella famosa canción y propone a los amantes despechados ponerle el nombre de un ex a una cucaracha. Sí, bautizar a una cucaracha con el nombre de la o el ex tóxico.

Ponle el nombre de tu ex a una cucaracha

El Centro de Conservación de Hemsley, en Fairseat, alberga una colonia de aproximadamente doce cucarachas silbadoras de Madagascar adultas y algunos cientos de crías de cucaracha, a las que, por un donativo de 2 dólares, se les puede poner nombre para financiar proyectos de conservación.

Los donantes recibirán un certificado, con la opción de añadir un mensaje personalizado, y su nombre elegido aparecerá en un "Tablón de cucarachas".

Zoológico del Reino Unido propone bautizar cucarachas en honor a los ‘ex’ para San Valentín 🇬🇧🪳💔 pic.twitter.com/k9eO046DnV — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 15, 2022

Henry Weedon, gerente de operaciones del Centro de Conservación Hemsley:

Si la ruptura con tu ex fue particularmente desagradable y necesitas un estímulo, esta es una buena manera de tener una pequeña risa para ti mismo o con tus amigos, pero también si querías ponerle el nombre de un político, entonces eres más que bienvenido, cualquier nombre es bienvenido.

El zoológico comenzó la iniciativa en 2019, este es uno de varios zoológicos de todo el mundo que ofrecen un programa similar. En 2020, más de 2 mil personas se animaron a ponerle un nombre a una cucaracha.

"No teníamos previsto hacerlo este año, pero hemos recibido tantas peticiones de personas que querían poner nombre a una cucaracha que lo hemos vuelto a poner en marcha para este 2022".

A pesar de tener fama de plaga, las cucarachas son de vital importancia para los ecosistemas de las selvas y los bosques, añadió Weedon.

