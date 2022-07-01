Norcorea culpa a Corea del Sur de propagar Covid-19 con globos

Este viernes, un funcionario de Norcorea aseguró que Corea del Sur es responsable del brote de Covid-19 que azota al país, pues aseguró que propagaron el virus a través de globos.

"Se sabía que un soldado de 18 años de apellido Kim y un niño en edad preescolar de cinco años de apellido Wi tuvieron contacto con cosas extraterrestres en una colina alrededor de los cuarteles y barrios residenciales en Ipho-ri a principios de abril. Y mostraron en la clínica características estimadas como síntomas tempranos de una infección epidémica y dieron positivo por coronavirus”.

Añadió que el brote de Covid-19 en Norcorea comenzó luego de que los pacientes tocaron ”cosas extrañas” cerca de la frontera con Corea del Sur, por lo que exhortó a los habitantes a no tocar cosas extrañas en la frontera entre ambos países asiáticos.

|Reuters

“Traten con atención las cosas extrañas que llegan por el viento y otros fenómenos climáticos y globos en las áreas a lo largo de la línea de demarcación y las fronteras”, dijo Ryu Yong Chol, funcionario del Cuartel General de Prevención de Epidemias de Emergencias.

Cabe destacar que desde hace décadas, los desertores y activistas de Norcorea mandan globos desde Corea del Sur con folletos y ayuda humanitaria para los habitantes que no pueden salir.

Por su parte, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo que “no había posibilidad” de que el virus ingresara a Norcorea a través de globos enviados a través de la frontera entre ambas naciones.

Norcorea reporta nuevo brote de Covid-19

En mayo, Norcorea registró su primera ola de contagios de Covid-19 desde que comenzó la pandemia mundial en 2020, por lo que declaró estado de emergencia e impuso un cierre nacional, lo que aumentó las preocupaciones sobre la falta de vacunas y suministro médicos y alimentos.

Norcorea informó el 15 de junio que tenía 29 mil 910 nuevas personas con síntomas de fiebre, lo que eleva el número total de casos a 4.532.240 personas con síntomas similares desde finales de abril.