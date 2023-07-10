Lluvias torrenciales azotan noreste de Estados Unidos

Al menos una persona murió víctima de las lluvias torrenciales que afectaron el noreste de Estados Unido y que provocaron desbordamientos de ríos e inundaciones en todo la zona. Equipos de emergencia realizaron rescates en bote.

La alerta es para 13 millones de personas que habitan el este del estado de Nueva York y el oeste de Maine. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos, pronosticó este lunes que las lluvias continuarán. "Las lluvias torrenciales y generalizadas, capaces deproducir inundaciones de considerables a catastróficas, están comenzando a manifestarse". "Los desbordamientos de carreteras están en curso y se espera que aumenten en extensión y gravedad en el transcurso del día".

Entre el domingo y el lunes se calcula que habían caído más de 20 cm de lluvia en Stormville, una pequeña localidad ubicada a poco másd e 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Nueva York. En partes de la zona de Burlington, Vermont, han caído 15 cm de lluvia.

Afectaciones en medios de transporte

Las lluvias causaron afectaciones en los aeropuertos de la zona, como La Guardia en Nueva York y Logan en Boston donde más de mil vuelos fueron retrasados o cancelados. Mientras que el servicio de trenes Amtrak se vio obligado a suspender el servicio de pasajeros entre Albany y la ciudad de Nueva York, debido a afectaciones en la vías.

La víctima fatal fue una mujer que cuando intentaba salir de su casa con su perro fue arrastrada por la corriente en el condado de Orange en Nueva York.

I’m in Orange County to provide an update on the flooding and ongoing extreme weather conditions across the state. https://t.co/zONuIB44sU — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 10, 2023

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul en conferencia de prensa con otros funcionarios que respondieron ante la emergencia en Highland Falls, NY y en general en toda la región explicó la situación que priva en el estado. La gobernadorea dijo que hará una evaluación de cada comunidad afectada para que llegue la ayuda necesaria, y advirtió a los ciudadanos que las inundaciones serán algo común. "Ahora, aquí en el estado de Nueva York, no solo en el suroeste y otras partes que históricamente siempre han sufrido por eso, ahora es parte de la nueva normalidad para Nueva York. El récord de nieve provoca inundaciones en las montañas primaverales. Los arroyos están creciendo. Agrega nueve pulgadas de lluvia en un tiempo de 24 36 horas. Es histórico lo que estamos tratando."

Con información de Agencias.

