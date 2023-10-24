Norma Piña no acudirá al Senado para hablar sobre eliminación de fideicomisos por rechazo de Morena

Debido a que el coordinador parlamentario de Morena, Eduardo Ramírez, negó que exista una invitación formal, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, rechazó acudir al Senado para hablar sobre la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial.

No hay condiciones para llevar a cabo el diálogo.

De acuerdo con un comunicado, Piña Hernández detalló que este sábado recibió una carta firmada por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, la cual “se formuló a nombre del grupo parlamentario de Morena en el Senado y por acuerdo de su coordinador”.

Norma Piña canceló su asistencia luego de que el coordinador de Morena negó haberla invitado

El domingo 22 de octubre, un día después la ministra presidenta recibió otra carta de parte de los coordinadores del PRI y el PAN “para exponer planteamientos respecto de la minuta con proyecto de decreto que busca extinguir 13 fideicomisos.”

Norma Piña detalló que confirmó su asistencia debido a la importancia para los trabajadores del Poder Judicial; sin embargo, luego de las declaraciones de Eduardo Ramírez Aguilar en las que desconoció la invitación, se vio imposibilitada de acudir en representación del Poder Judicial.

“Derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario de Morena, en las que rechazó que haya una invitación formal y expresó que no hay un acuerdo de su grupo parlamentario en este sentido, estoy imposibilitada para acudir en representación del Poder Judicial de la Federación, ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre Poderes.”, detalla el comunicado de la presidenta de la SCJN.

Ministra presidenta continúa abierta al diálogo

A pesar de eso, reiteró que continúa dispuesta a entablar diálogo con los Senadores siempre y cuando sea con respeto, en condiciones institucionales, que la pluralidad esté representada y en “el marco normativo que fundamenta el encuentro entre Poderes”.

Finalmente reiteró lo que lo que está en juego respecto a los fideicomisos del Poder Judicial es el ejercicio de protección de los derechos humanos de los trabajadores.