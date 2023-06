Sin futuro impugnación de Yeidckol Polevnsky ante INE: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, aspirante por el PT a la candidatura presidencial de la Coalición Juntos Hacemos Historia calificó como tardía la decisión de la diputada de Morena, Yeidckol Polevnsky de contender en el proceso interno y rechazó que una posible impugnación ante autoridades electorales pueda frenar el proceso.

Ya que el acuerdo fue votado por unanimidad por el máximo órgano del partido guinda.

Descartó incluso que pueda prosperar una posible impugnación de Yeidckol ante autoridades electorales, luego de que la dirigencia de Morena le cerró la puerta a su registro.

“No creo que nos vaya, tampoco, a generar ninguna dificultad. Si le dicen que no, pues ella actuará como mejor considere pertinente, pero no creo que vaya a tener mucha fortuna su esfuerzo; reitero, creo que llegó tarde. Pero no le veo mucho futuro, inclusive, si hiciese una impugnación y todo esto, no le veo futuro”, sostuvo Fernández Noroña.

El todavía legislador del PT, también descarto que pueda prosperar la queja interpuesta por Movimiento Ciudadano en contra del proceso interno que inicio Morena, PT y Partido Verde, pues, se trata de un proceso interno al tienen derecho los partidos políticos y no actos de campaña anticipados.

Aseguró que respetan la ley electoral y la determinación que se tomen en el INE será respetada.

“Seremos respetuosos de lo que la autoridad electoral diga. O sea, si la autoridad electoral dijera: oigan, no, tienen que parar todo eso, bueno, pues vamos a acatar, ni modo que no lo hagamos”, señaló Fernández Noroña.

Noroña hace última visita San Lázaro y alista registro por el PT este viernes

En su último día como diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, se despidió en la Cámara de Diputados y dejó la presidencia del Consejo Editorial de San Lázaro, para participar en la contienda interna en buscan de la candidatura presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia rumbo al 2024.

Al término del encuentro se dijo listo para su registro el próximo viernes en representación del PT e iniciar la próxima semana con recorridos por todo el país, y el primer estado a visitar podría ser Oaxaca.

Fernández Noroña, reitero que los recorridos que hará serán austeros, pero le dará la sorpresa a quienes lo han subestimado y muy a pesar de que el piso no es parejo.

“Tarde entra el planteamiento de que no se metan los gobernadores, que no se metan los secretarios de Estado. Tarde, porque se metieron hasta las orejas. Si la gente sigue en el proceso que va yo voy a ser candidato, con todas las dificultades, con todas inequidades, con todos los obstáculos que se me han presentado, si la gente no da ese paso, pues va la cúpula a salirse con la suya. Vamos a ver qué pasa. Y si no lo logro, pues, yo me voy a ir a vender libros afuera de mi casa, me voy a la venta, ya dije”, manifestó el petista.