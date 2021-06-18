Más de 4 millones de muertos por COVID en el mundo;USA el más afectado

Las muertes relacionadas con el COVID-19 en todo el mundo superaron un hito sombrío de 4 millones de muertos según un recuento de Reuters, mientras muchos países luchan por obtener suficientes vacunas para inocular a sus poblaciones.

Si bien la cantidad de casos nuevos y muertes ha disminuido en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, varias naciones tienen escasez de vacunas a medida que la variante Delta se convierte en la cepa dominante en todo el mundo.

Más de 4 millones de muertos por COVID en el mundo.

El número de muertos por COVID-19 tardó más de un año en llegar a los 2 millones, mientras que los siguientes 2 millones se registraron en solo 166 días, según un análisis de Reuters.

Los cinco países principales por número total de muertes (Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y México) representan alrededor del 50% de todas las muertes en el mundo, mientras que Perú, Hungría, Bosnia, República Checa y Gibraltar tienen las tasas de mortalidad más altas cuando se ajusta por población.

América Latina sufre peor brote de COVID

Los países de América Latina se enfrentan a su peor brote desde marzo, con 43 de cada 100 infecciones en el mundo reportadas en la región, según un análisis de Reuters. Los nueve países principales que informaron la mayor cantidad de muertes per cápita durante la última semana fueron todos de América Latina.

Los hospitales en Bolivia, Chile y Uruguay están atendiendo principalmente a pacientes con COVID-19 entre las edades de 25 y 40 a medida que continúa la tendencia hacia pacientes más jóvenes. En Sao Paulo, Brasil, el 80% de los ocupantes de las unidades de cuidados intensivos (UCI) son pacientes COVID-19.

Más de 4 millones de muertos por COVID en el mundo.

2 millones de muertos en 166 días

El aumento de las muertes está poniendo a prueba la capacidad operativa de los crematorios en los países en desarrollo y los sepultureros de varios países se han visto obligados a ampliar los cementerios con una fila tras otra de nuevas tumbas.

India y Brasil son los países que informan la mayor cantidad de muertes cada día en un promedio de siete días y todavía están preocupados por los problemas de la cremación y la falta de espacio para el entierro. India representa una de cada tres muertes reportadas en todo el mundo cada día, según un análisis de Reuters.

Muchos expertos en salud creen que la cifra oficial de muertes está subestimada a nivel mundial, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó el mes pasado que las muertes son mucho más altas.

Más de 4 millones de muertos por COVID en el mundo.

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La semana pasada, el estado indio de Bihar aumentó drásticamente su número de muertos por COVID-19 después del descubrimiento de miles de casos no denunciados, lo que aumenta las preocupaciones de que el recuento general de muertes de India es significativamente mayor que la cifra oficial.

Mientras las naciones más pobres luchan por vacunar a sus poblaciones debido a la escasez de vacunas, se ha instado a los países más ricos a donar más para controlar la pandemia.

Las naciones ricas del Grupo de los Siete (G7) se habían comprometido a proporcionar mil millones de vacunas COVID-19 para ayudar a los países más pobres a vacunar a sus poblaciones.

