Adultos mayores regresan a nadar, luego de dos años de pandemia

Por fin, adultos mayores cubanos regresaron a nadar, algunos eligieron las costas de La Habana, otros lo hicieron en albercas, luego de casi dos años en que la pandemia por Covid-19 no les permitió ejercitarse.

"Me representaron cosas muy feas para mí" fue lo que sintió Fernando Sergio Paneque, uno de los integrantes de este grupo de adultos mayores, al haber estado fuera de la natación durante dos años.

Pero la situación ha cambiado para Don Fernando, quien cumplió 80 años el 25 de diciembre pasado, "he empezado a nadar de nuevo y la felicidad ha empezado de nuevo, para mí persona, por lo que representa para mí salud y para mí mente, también", agregó.

Para estos adultos mayores regresar al agua y ejercitarse nuevamente les ha brindado una nueva oportunidad de vida, esto gracias a que el gobierno ha levantado algunas restricciones impuestas en Cuba por Covid-19.

adultos mayores |AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Natación por siempre, sin importar la edad

Se mantienen siempre activos, aunque realicen otros deportes, nadar siempre será primordial, "correr, jugar baloncesto, pero la natación es para mí, yo llevo 50 años casi, nadando y no he dejado de nadar un solo día", comentó Juan Evelio Almagro, antes de darse un chapuzón en el mar.

En medio de las restricciones, algunos de estos adultos mayores buscaron opciones para seguir activos, "la pandemia nos afectó porque estaba prohibido la entraba a las playas pero siempre hubo lugares donde se podía nadar escondido", contó Orestes Quintana, otro integrante del grupo.

Actividad que los ha ayudado a vencer enfermedades

En las albercas, el regreso de estos adultos mayores masters en natación ha sido "muy bonito", así lo describió Tania Coffigny, vicepresidenta de la Federación Cubana de Natación para Masters, porque son adultos mayores con "ese entusiasmo, esa vitalidad, esas ganas de enfrentarse a la vida", porque a muchos, la natación los ha ayudado a superar enfermedades.

Incluso ya algunos de estos nadadores compitieron,"muy contento, el agua muy fría", dijo Fernando Sergio Paneque, luego de haber salido de una alberca de La Habana, Cuba.

Cuba fue duramente afectada por un brote de Covid-19 en 2021, que llevó a las autoridades de salud a implementar restricciones en todo el país, sin embargo, la campaña de vacunación ha sido exitosa, lo que ha permitido a muchos cubanos regresar poco a poco a sus actividades.

