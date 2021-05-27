Aficionados del Villarreal festejan campeonato de Europa League

Los entusiastas aficionados del Villarreal celebraron después de que su equipo venciera al Manchester United en una dramática tanda de penaltis el miércoles en Gdansk, Polonia, para levantar el título de la Europa League.

El equipo español ganó la tanda de penaltis 11-10, después de un empate 1-1, con el portero Geronimo Rulli anotando el undécimo de su equipo antes de dar un paso atrás en la portería para hacer la atajada decisiva, deteniendo el lanzamiento de penalti de su homólogo del United, David de Gea.

Alex, aficionado al Submarino Amarillo, aseguró: "Esto es lo mejor que me ha pasado. ¡Ganamos un título europeo contra el maldito Manchester! ¡Contra Manchester! Un equipo pequeño, ¡somos los mejores! ¡Villarreal! ¡Villarreal! ¡Villarreal! ¡Vamos!"

Villarreal win Europa League after marathon shootout victory over Man United https://t.co/DsmnXZkGLt pic.twitter.com/mRKBoM6q8x — Reuters (@Reuters) May 27, 2021

Cuarto campeonato para Unai Emery

Fue un cuarto récord de triunfo en la Europa League para Unai Emery como técnico, después de ganar la competición tres veces con el Sevilla, pero marcó la primera gran medalla del Villarreal.

"Muy feliz. Es excepcionalmente bueno porque para nosotros los pobres en una pequeña ciudad de cincuenta mil habitantes, es increíble ser campeones de Europa. Es algo que no volverá a suceder en muchos años", dijo el aficionado del Villarreal, Miguel.

Aficionados del Villarreal celebran el campeonato de Europa League. REUTERS/Kamil Jasinski|KAMIL JASINSKI/REUTERS

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Lo disfrutan tras pandemia de COVID

Si bien los fanáticos locales del United estaban entristecidos por la derrota, la mayoría agradeció la experiencia de ver un gran evento deportivo en vivo a raíz de la pandemia de COVID-19: "Después de un año y medio, debido al COVID, sí, fue una experiencia realmente agradable y espero que vaya bien en el futuro ".

Por otro lado estuvieron los cientos de aficionados polacos que pudieron disfrutar de la experiencia en su propio país: "Estamos muy contentos, es una gran experiencia para los polacos tener la oportunidad de ver un partido tan increíble. Estamos tristes por el resultado pero estamos felices por el partido", dijo Robert Kuta, quien también agregó: "Nos encanta este deporte".