Alistan dictamen de desafuero de gobernador de Tamaulipas

Cd. de México.- Perfilan para esta tarde en la Sección Instructora dictaminar la solicitud desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República por presentó delitos de delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Los 4 integrantes de este órgano jurisdiccional, también deliberaran en torno al desafuero solicitado por la Fiscalía de Chihuahua en contra del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntamente beneficiarse con la nómina secreta del ex gobernador César Duarte.

Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, informo que en estos dos casos se cerró el plazo de alegatos, por lo que es factible que en la sesión de este jueves se someta a discusión los dictámenes.

“Se dio por concluida esta fase y ya la sección instructora está en condiciones de poder elaborar y presentar a los secretarios de la Cámara, ese es el trámite que se da a efecto de que le informen de todo a la presidenta de la Cámara y ella tendrá que convocar”, detalló el morenista.

Pero en la Sección Instructora, hay voces que señalan que los casos deben tratarse conforme se presentaron.

“El de Tamaulipas ya están cerradas las etapas, ya se concluyó la etapa de alegatos, pero curiosamente en ese asunto, pese a que fue el último que llegó, creo que fue en febrero, a finales de febrero, es el que se estaría resolviendo antes del viernes, y no otros. Entonces, creo que, sin acusar a nadie, me parece que es bien importante que tomemos las decisiones equilibradas de todos los asuntos igual, o sea, no hay por qué acelerar unos o dejar otros”, sostuvo la diputada del PRI, Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora.

Hay dos procesos de Declaración de Procedencia que quedaran pendientes

Uno es el del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara acusado de delitos federales por parte de la Fiscalía General de la Republica, pero el proceso se frenó por un amparo que le concedió una juez.

Otro es el del diputado del PT, Mauricio Toledo a quien la Fiscalía de la Ciudad de México lo quiere llevar ante la justicia, pues, lo vincula con enriquecimiento ilícito, este también tuvo retrasos ya que el legislador presento una recusación para que Pablo Gómez, presidente de la sección Instructora no llevara su caso, bajo el argumento de motivaciones política.