AMLO revela intenciones de Colectivo Marabunta

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentó que en la marcha por el día internacional de la mujer hayan actuado grupos falsos, hipócritas y manipuladores.

Y se refirió específicamente a este grupo. Es la “Brigada Marabunta”, audodenominado grupo de paz, cuyas verdaderas intenciones quedaron al descubierto a los ojos del primer mandatario.

“Un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de los policías y era realmente surrealista porque el señor está diciendo no se están cumpliendo los protocolos de seguridad culpando a las mujeres policías y están los provocadores incendiando y él no ve eso, por eso este no considero que se haya actuado con rectitud “

De ahí que el jefe del ejecutivo lanzó un llamado a hablar con la verdad y transparentar todo lo sucedido. Al tiempo que descartó reunirse con este grupo “que toma partido”.

Andrés Manuel López Obrador también criticó la “mala fé” de diversos videos en redes sociales sobre supuestos “francotiradores”, cuando en realidad se trataba de aparatos para evitar drones.

“Por qué lo de los drones? Porque no se sabe si incendian, si son capaces de eso los que están detrás, qué no pueden, en un momento con un dron tirar una bomba?”

El primer mandatario también reveló que tuvo información anticipada de que los grupos infiltrados pretendían quemar la puerta de palacio nacional e ingresar al recinto histórico.

Además explicó por qué la valla convertida en memorial a las víctimas de feminicidio fue retirada rápidamente.

“Yo dije vamos a respetar, no vamos a poder quitar el muro por respeto a los nombres, y pusieron flores y pusieron coronas y veladoras, pero ya eran, no les importó nada!, nada, a destruir…”

El mandatario cuestionó que quienes se manifiestan en contra del machismo y la violencia lo hagan justamente, por medio de la violencia.