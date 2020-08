Analiza Comité científico y de Protección Civil actividad de volcán Popocatépetl

Cd. de México.- Autoridades federales y académicas analizan el reciente comportamiento del Volcan Popocatepetl, el cual ha intensificado su actividad arrojando fumarolas y cenizas a diferentes poblaciones aledañas a los estados de Puebla, México, Morelos y la Ciudad de México.

El Comité Científico Asesor (CCA) del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Colima y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se reunió durante su reunión extraordinaria número 70.

En el evento que fue presidido por el director general del Cenapred, Enrique Guevara, y que contó con la participación del coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, se evaluó el comportamiento reciente del volcán.

Se informó que con base en el análisis de la actividad y los diferentes parámetros de monitoreo se considera que las recientes emisiones de ceniza y el lanzamiento ocasional de algunos fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter, están relacionados con un proceso de gasificación y que no se cuenta con evidencia contundente de la formación de un domo en el interior del cráter. El monitoreo permanente continuará a través de todos los sistemas disponibles y, en cuanto se tengan las condiciones meteorológicas adecuadas, se llevará a cabo un sobrevuelo de reconocimiento.

A partir de los parámetros de monitoreo visual, sísmico, de deformación y de gases se concluye que en el corto plazo se puede esperar una actividad similar a la observada en las últimas semanas, acompañada de explosiones de baja a moderada intensidad, sin descartar la posibilidad de emisiones de ceniza y el lanzamiento de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Después de analizar la actividad general reciente, se decide mantener el semáforo de alerta volcánica en el nivel actual, que es Amarillo Fase 2.

La dirección de los vientos predominantes en esta época del año es al noroeste. Por ello, se favorece la dispersión y caída de ceniza en esa dirección; en tal caso, se podría registrar caída de ceniza en algunas alcaldías de la Ciudad de México, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través del Cenapred, cuenta con la red de monitoreo volcánico más completa del país con la que genera la información oficial que difunde el gobierno de México. Cuenta con el respaldo técnico y científico de especialistas de la UNAM y la Universidad de Colima, que trabajan en conjunto para brindar información precisa y confiable. Exhortamos a la población a informarse por medio de fuentes oficiales y hacer caso omiso de rumores.

El Cenapred reiteró a la población atender las siguientes recomendaciones ante la posible caída de ceniza:

• Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubreboca, secos, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en interiores.

• Además evitar la acumulación de ceniza en techos o patios y cubrir recipientes de agua para evitar su contaminación.

Se reitera enfáticamente a la población no traspasar el radio de exclusión de 12 kilómetros. Es imperativo no intentar ascender ni aproximarse al cráter pues pone en gran riesgo la vida de quien lo hace. Asimismo, se recomienda no permanecer en el fondo de las barrancas cercanas al volcán ya que en esta temporada de lluvias se pueden generar flujos de lodo y escombros.