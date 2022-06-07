Familias rotas por ataque que deja 22 muertos en iglesia de Nigeria

En Nigeria Theresa Ogbu llevó a dos de sus cinco hijos a misa el domingo pasado para celebrar Pentecostés, una ocasión alegre para un católico devoto, pero los niños regresaron a casa sin su madre. Asaltantes dispararon dentro de la iglesia; el ataque dejó 22 muertos y 50 heridos, según un funcionario de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

Ogbu, de 51 años, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba escapar de la iglesia católica St Francis en Owo, Nigeria, donde la congregación fue atacada por asaltantes desconocidos que dispararon armas y lanzaron explosivos.

En la casa de la familia, Benedict Ogbu estaba de duelo por su esposa y se preguntaba cómo iba a enfrentar la vida como padre soltero de cinco hijos.

Benedict Ogbu / Asesinaron a su esposa:

Es como si alguien tuviera dos manos y le cortaran una”.

Victor Ogbu / Asesinaron a su madre:

Extraño mucho a mi madre”.

Familias destrozadas por ataque que deja 22 muertos en iglesia de Nigeria.

Sin información sobre culpables de masacre en iglesia de Nigeria

Las autoridades no han dado información sobre la identidad o el motivo de los atacantes.

En el hospital de la ciudad, los sobrevivientes heridos estaban siendo tratados por laceraciones, heridas de bala y lesiones por explosión.

Algunos dijeron que ellos y sus familiares tenían que conseguir vendajes y otros suministros de farmacias privadas ya que el hospital se estaba quedando sin fondos, un problema común en los hospitales públicos nigerianos.

"Las muletas, las compramos afuera. No las tienen aquí", dijo Benjamin Asogwa, quien sufrió una lesión en la rodilla durante el ataque.

En señal de solidaridad, un grupo de empleados de la empresa nacional de energía unió recursos para comprar vendajes, jeringas desechables y guantes, así como latas de refrescos, para el hospital.

La policía de Nigeria dijo el lunes pasado que tras el ataque habían recuperado bombas sin explotar, así como casquillos de balas utilizadas en rifles de asalto AK-47.

Dijeron que algunos de los atacantes se habían posicionado entre los fieles, mientras que otros dispararon contra la iglesia desde diferentes direcciones.

Owo se encuentra en el estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, una región que no suele ser propensa a la violencia religiosa.