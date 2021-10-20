Durante la mañana de este miércoles un autobús que circulaba en la ciudad de Damasco con militares a bordo, fue blanco de un atentado. Atentado contra autobús mata a 14 soldados en Siria

Al menos 14 militares sirios murieron cuando su autobús cruzó un puente en el centro de Damasco informó la televisión estatal que mostró imágenes de la cabina carbonizada del autobús, y se pudo ver a los rescatistas retirando los cuerpos. El canal informó que al menos 14 personas murieron y tres resultaron heridas.

Calificaron la explosión de terrorista

Dos artefactos explosivos explotaron cuando el autobús estaba en un lugar conocido como Puente del Presidente. Un tercer dispositivo fue desactivado por una unidad de ingenieros del ejército en lo que los funcionarios calificaron la explosión de "terrorista".

Este año ha habido varios ataques contra vehículos del ejército en el este de Siria por presuntos militantes del Estado Islámico que todavía operan en la extensa zona desértica.

Diez años de guerra en Siria

Pese a los más de diez años de guerra en Siria, este tipo de acciones no son habituales en Damasco, una ciudad blindada por las fuerzas leales al presidente Bashar Al Assad. Ayudado por la presencia militar de Rusia y las milicias chiítas de Irán, Assad ahora controla la mayor parte del país.

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Este atentado es el más grave que sufre la capital desde marzo de 2017 cuando 31 personas fallecieron en una operación reivindicada por el grupo yihadista Daesh (Estado Islámico, EI). Entonces, un terrorista suicida vestido con uniforme militar hizo estallar la carga explosiva que ocultaba en el concurrido palacio de justicia de Hamidiye, próximo al bazar de la capital.

Naciones Unidas dice que al menos 350,000 personas han muerto durante una guerra civil que comenzó hace una década.

Hace tiempo que Assad y sus aliados proclamaron su victoria militar, pero Siria dista mucho del país que fue hasta 2011. La provincia de Idlib sigue fuera del control de Damasco, en manos de grupos armados de la oposición y bajo protección de Turquía y Estados Unidos que mantiene a sus tropas en el noreste, junto a las milicias kurdas.