Culpable de atropello múltiple en Berlín, pide disculpas por incidente

Un testigo ocular del atropello múltiple en Berlín que dejó una persona muerta y 14 heridos dijo que el conductor se disculpó inmediatamente después del ataque y le dijo a la policía: "No quería eso".

Mientras tanto, los fiscales de Berlín dijeron que la agresión de un alemán de ascendencia armenia de 29 años probablemente no tenía "antecedentes terroristas".

Sebastian Buechner / Fiscal General de Berlín:

Muchos apuntan a una esquizofrenia paranoide”.

El turista berlinés Markus Leppmeier y su familia de la ciudad bávara de Ingolstadt estaban en un viaje de 4 días a la capital alemana cuando se convirtió en testigo del ataque.

El exsubcomandante del departamento de bomberos de Ingolstadt ayudó a un policía solitario que se presentó en el sitio momentos después y ayudó al oficial a realizar el arresto y dirigir el tráfico mientras se producía el caos en la concurrida calle comercial.

"Estaba confundido", dijo Leppmeier sobre el atacante, y agregó que "en mi opinión, no era un agresor, era una persona confundida. Luego, el policía lo esposó".

"Los primeros informes sugirieron que había un reclamo de responsabilidad. Eso definitivamente no es el caso. Se encontraron dos carteles escritos a mano con una referencia muy lejana y muy general al llamado conflicto de Nagorno-Karabaj, pero según la información actual, esto no tiene relación alguna con lo que sucedió ayer", dijo Sebastian Buechner, Fiscal General de la ciudad de Berlín.

Culpable de atropello múltiple en Berlín, pidió disculpas tras el incidente que dejo un muerto. REUTERS/Michele Tantussi|MICHELE TANTUSSI/REUTERS

Autoridades creen que atropello múltiple en Berlín, fue un accidente

Frank Christian, otro testigo ocular, describió cómo estaba "en el banco para sacar dinero, por suerte y a unos pasos, escuché llantas chirriando, gente gritando, vi gente volando por el aire".

El incidente tuvo lugar en un concurrido distrito comercial cerca del sitio de un ataque fatal en 2016, cuando un camión se estrelló contra un mercado navideño lleno de gente.

Los investigadores, con la ayuda de un traductor, estaban tratando de establecer más de las "afirmaciones a veces confusas que estaba haciendo", según la alcaldesa de Berlín y primera ministra estatal, Franziska Giffey, quien habló en inforadio local.

El diario alemán Bild dijo que el hombre responsable del atropello múltiple había vivido con su madre y una hermana, quien describió que su hermano tenía "problemas graves".

Según la policía, el automóvil utilizado en el presunto ataque había pertenecido a la hermana del conductor.