En Bélgica sigue la búsqueda de Jurgen Conings, militar de derecha fuertemente armado

Los ministros belgas se comprometieron a continuar la búsqueda de Jurgen Conings, un soldado armado con opiniones de extrema derecha en fuga, descrito por el Ministro de Justicia como un "terrorista potencial". El militar se mostró fuertemente armado antes de desaparecer el pasado lunes 18 de mayo en el Parque Nacional Hoge Kempen tras haber amenazado con acciones violentas al Gobierno, el propio Ejército y a los virólogos del país.

La policía federal dio a conocer una fotografía de Jurgen Conings, de 46 años, dos días después de su desaparición.

También encontraron armas pesadas en su automóvil abandonado cuando lo encontraron el martes por la noche cerca de Dilsen, en el este de Bélgica.

El ejército ha sido reclutado para peinar un bosque en un parque nacional, busqueda que hasta el momento no ha tenido éxito. "La investigación, obviamente, continúa, sin ningún cansancio", dijo la ministra de Defensa Ludivine Dedonder después de una reunión en el centro de crisis federal belga el viernes por la tarde.

"Hubo una primera fase, ahora estamos en una fase posterior donde hay otras investigaciones, otras formas de trabajo que se están poniendo en marcha con el mismo objetivo siempre: juntar los elementos y localizar a esta persona", dijo.

La cadena de televisión belga RTL-TVI informó que el parque nacional de Haute Campine, de más de 12,000 hectáreas, seguía cerrado el sábado por la mañana, aunque con menos actividad policial que en los últimos días.

Vehículos del ejército belga llegan al Parque Nacional Hoge Kempen mientras buscaban capturar al belga Jurgen Conings, un soldado que desapareció después de amenazar a un virólogo que apoyaba las vacunas contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y las restricciones del coronavirus, en Maasmechelen, Bélgica.|YVES HERMAN/REUTERS

Situación de Jurgen Conings

El gobierno belga dijo que Jurgen Conings estaba en una lista de posibles terroristas debido a tendencias de extrema derecha.

Antes de desaparecer, Conings amenazó al Gobierno, el Ejército y los virólogos del país con acciones que quedaron consignadas en tres cartas de despedida dejadas por el soldado. En una de ellas afirmó que no podía soportar más que los políticos y autoridades médicas determinaran más su vida.

En la nota dirigida a los militares escribió: “Me han entrenado para convertirme en quien soy, ahora voy a usar eso contra ustedes”.

Una de las personas amenazadas es Marc van Ranst, un experto en COVID-19 que apoya las vacunas y las restricciones socialesademás de asesorar al gobierno belga durante la pandemia de coronavirus.

El virólogo dijo que él y su familia habían sido trasladados a un lugar seguro.

Un peligroso soldado armado, a la fuga en Bélgica.

Militares y policías, con el apoyo de Alemania y Holanda, tratan de dar caza a Jurgen Conings, radical de extrema derecha en cuyo coche se hallaron cuatro lanzacohetes y que, según se cree, tiene un fusil de asalto y una pistola pic.twitter.com/xWDs7lD5ua — FGP66 (@FGP66) May 22, 2021

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