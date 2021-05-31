En Brasil un artista reproduce famosas obras con plástico reciclado

El artista brasileño Eduardo Srur reproduce obras de maestros de renombre, de algunos de los artistas más reconocidos a nivel mundial, sin usar una gota de pintura, solo pedazos de plástico reciclados recogidos de las calles y ríos de la ciudad de Sao Paulo.

Para su última exposición, ha copiado a Picasso, Van Gogh, Monet y Warhol para llamar la atención sobre la contaminación provocada por la acumulación de residuos plásticos, algunos de los que más contaminan el planeta.

Brazilian conjures works of art from plastic bags https://t.co/hYCEzIDKR4 pic.twitter.com/wSGU1jhvWb — Reuters (@Reuters) May 31, 2021

El espectáculo plástico se estrenará en un par de meses

El espectáculo de Eduardo Srur "Naturaleza Plástica" se estrenará en Sao Paulo en el segundo semestre de 2021.

"Hago una predicción aquí de que estas obras permanecerán durante muchos años en la historia de la humanidad, así como el plástico que desechamos de manera inapropiada en la naturaleza. Sabemos que la Mona Lisa tiene mucho más de 200 años. Los plásticos que que utilizamos también estarán en la naturaleza durante más de 200 años ", aseguró Eduardo Srur.

El artista ha trabajado durante mucho tiempo para crear conciencia sobre el medio ambiente, creando enormes instalaciones en espacios públicos alrededor de Sao Paulo, a menudo a lo largo de los ríos más contaminados de la ciudad.

Obras de arte hechas de plástico reciclado en Brasil. REUTERS/Amanda Perobelli|AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Crea arte con plástico reciclado de colores

Durante la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, Srur volvió a concentrarse en el estudio, donde cambió los pinceles por un par de pinzas, trabajando plástico de colores a través de agujeros en un tablero para formar imágenes.

"Fui a este momento contemporáneo en el que el plástico domina todo y a todos. Les presento esta serie como Naturaleza Plástica, un producto que no tiene pintura, salvo lo que ya ha sido transformado en plástico por la industria. No tiene pegamento, es una caja que se construyó y dentro la presiono y la condenso. Hago un racimo acumulado de bolsas plásticas que terminan creando esta imagen que ves. ", dijo Eduardo para finalizar.

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