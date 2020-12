Captan a Alfaro en un restaurante-bar sin cubrebocas; él dice que salió a cenar con su esposa

En redes sociales circula un video en el que se ve al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en un restaurante-bar, sin respetar la sana distancia ni usar cubrebocas; sin embargo, el mandatario aclaró qué fue lo que pasó.

La grabación fue publicada por el morenista Alejandro Puerto en su cuenta de Twitter, quien aspira a la candidatura por la presidencia municipal de Zapopan.

Te puede interesar:

AMLO dispuesto a dar plazo a AHMSA para devolver 200 mdd por daños a Gobierno Federal

A lo largo de la grabación se observa al gobernador de Jalisco convivir con un grupo de personas dentro de las instalaciones del Salón Candela de Zapopan, uno de los establecimientos que lograron reabrir sus puertas hace unos días en el municipio.

El morenista Alejandro Puerto señaló en su cuenta de Twitter que no es tolerable el hecho de que una autoridad de su rango no ponga el ejemplo de llevar a cabo las medidas sanitarias frente a la pandemia.

El gobernador tiene que aclarar esto pronto. No es tolerable que alguien que sistemáticamente se ha dedicado a sabotear ella estrategia de combate al COVID-19 no ponga el ejemplo

Quién fuera @EnriqueAlfaroR para andar en la fiesta en el peor momento de la pandemia en Jalisco.



Observen: los meseros y los músicos traen cubrebocas.



Tratándose de un bar, podemos suponer que el vídeo es reciente, pues apenas les permitieron abrir. pic.twitter.com/Y0AoYIThPn — Alejandro Puerto (@ea_puerto) December 11, 2020

Horas después, alrededor de la 1:30 de este viernes, Alfaro respondió a los señalamientos con un video difundido en redes sociales en el que acusó que lo quieren golpear políticamente:

“Estoy en un restaurante-bar que tiene música en vivo. Estoy cenando con mi mujer el pasado martes, pues con toda la mala intención, un video que me toman sin cubrebocas, porque estoy cenando”, dijo el mandatario, quien indicó que después de nueve meses de encierro hace falta salir, aunque sea a cenar.





“Estuve de las 9 de la noche a las 11 de la noche y sí, pues como todos, también de repente hace falta aunque sea salir a cenar. Creo que nadie, cuando sale a cenar, use cubrebocas a la hora de comer”, dijo Alfaro.

“Había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskies y me fui a mi casa”, dijo el mandatario, quien aseguró que él siempre ha defendido el uso del cubrebocas.

Para quienes me preguntan sobre un video que está circulando en redes, en el que estoy cenando: pic.twitter.com/3ORDTNz7EC — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 11, 2020

También te puede interesar:



Tras intervención de López Obrador, liberan a Rafael del penal de Guasave