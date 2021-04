Confirma Xóchitl Gálvez incorporación a bancada del PRD en Senado

Cd. de México.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez confirmó que ya se ha dado su incorporación oficial al Grupo Parlamentario del PRD en el Senado. Se trata, explicó de una estrategia para lograr que los perredistas no se queden sin representación en la Comisión Permanente que estará funcionando del mes de abril a septiembre próximo por el término del actual periodo ordinario de sesiones.

La legisladora señaló que se pretende además que la bancada de Morena no tenga mayoría calificada para convocar a periodo extraordinario.

“A ver, en estos tiempos donde desde Palacio Nacional se amenaza a la democracia y se amenazó desde este Senado de la República que se harían cambios para desaparecer el INE, para dañar a las instituciones autónomas y teniendo Morena el pretexto de que el PRD sólo tiene cuatro miembros, para no darle un espacio en la Comisión Permanente, sí se vuelve importante fortalecer a la oposición, o sea no podemos permitir que Morena que no tiene mayoría calificada en el Senado, tenga mayoría calificada en la Permanente, que le permita convocar a periodos extraordinarios con la agenda que se le pegue la gana sin la oposición, el pueblo no le dio la mayoría calificada, con esta argucia pretenden quitarle el espacio al PRD, obviamente la norma dice que debe tener cinco integrantes , entonces no tengo ningún inconveniente, es más me siento orgullosa de poder defender a la patria ante la intentona de Morena de agandallarse la Comisión Permanente”.

Seguirá militando en el PAN

Xóchitl Gálvez aclaró que seguirá siendo panista y no perderá su ideología ni sus convicciones políticas. Destacó que no teme perder sus posiciones en las comisiones a las que pertenece.

“No, porque las comisiones son del PAN, les puedo decir que soy de las senadoras que más trabajan, no he faltado a una sola comisión desde que llegué a este Senado de la República, pues si me quieren quitar asuntos indígenas, hace un año que no se reúne, o sea que, a ver, les hago mayoría y se logran dictámenes en reforma Agraria, porque si no fuera por su servidora no hubiéramos sacado nada durante la semana. Entonces, pues a ver, que me las quiten”.