En las últimas horas han llegado al menos 2 embarcaciones, una de ellas con 17 cuerpos localizados en una embarcación, por lo que continúa el drama de migrantes en el Oceáno Atlántico.

La embarcación fue encontrada a unas 270 millas al suroeste de la isla de El Hierro, con al menos 17 fallecidos a bordo y tres supervivientes, informó la Delegación del Gobierno en Canarias.

La patrullera de la Guardia Civil Río Segura, trasladó a puerto a los ocupantes de la patera localizada en las proximidades a la isla de El Hierro.

El cayuco fue encontrado por un avión de Salvamento y Rescate del Ejército del Aire, por lo que el Centro de Control de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó de forma inmediata a la Guardamar Talía, para que se dirigiera a la zona, además de un helicóptero del SAR.

Tres supervivientes

El helicóptero procedió al rescate de los únicos supervivientes, dos varones y una mujer, y comunicó que a bordo quedaban 17 cuerpos sin vida. Permanecieron en aguas del Atlántico 22 días.

Sin embargo, debido al estado que presentaban, con evidentes síntomas de deshidratación, se decidió que fueran llevados al Aeropuerto Tenerife Norte, donde el Servicio de Urgencias Canario desplegó dos ambulancias y una de soporte vital básico para la asistencia inicial de estas tres personas.

Uno de los varones fue trasladado en estado grave por deshidratación severa al Hospital Universitario de Canarias y el otro varón y la mujer fueron trasladados en estado moderado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, los tres continúan estables.

Cuando la patrullera de la Guardia Civil iba en busca de los migrantes, encontraron a otra embarcación a la deriva.

Rescate de bebés

La Guardia Civil rescató a 41 migrantes que fueron trasladados al puerto de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

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En esta embarcación viajaban varios menores, incluso bebes. Fueron encontrados en buen estado de salud.

El rescate se produjo en la noche del martes y en la patera iban 41 inmigrantes, de los que 28 son varones, nueve mujeres y cuatro posibles menores.

Una vez en el puerto de Los Cristianos se comprobó que presentaban buen estado general, por lo que no se realizaron traslados a centros hospitalarios.

El fallecimiento de estos 17 migrantes se convirtió en el intento de llegada a la costa canaria más letal desde el pasado septiembre.

Según el recuento del programa Missing Migrants (inmigrantes desaparecidos) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde el 1 de enero han perdido la vida 87 personas intentando llegar a Canarias en embarcaciones inseguras, de las cuales solo se han recuperado 47 cuerpos.

Desde que comenzó el año, han llegado a Canarias o han sido rescatados en el espacio marítimo cercano 4 mil 361 inmigrantes en 119 pateras, cayucos y otras embarcaciones precarias, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior.

Esta cifra representa un crecimiento del 125% respecto a la registrada hasta el 30 de abril de 2020.

Según ha indicado a Efe una portavoz de Caminando Fronteras, ONG española, en estos momentos no se tienen noticias de cinco cayucos que partieron desde Mauritania hacia Canarias a lo largo del último mes, con un total de 283 personas a bordo (63, 58, 56, 59 y 47).

