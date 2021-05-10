Se reportaron multitudinarias marchas pacíficas en otras ciudades del país, por lo que continúan protestas en Colombia contra el gobierno de Iván Duque.

Cali volvió a convertirse en el epicentro de las protestas en el país con un confuso incidente que involucró a indígenas, civiles y policía, y que dejó un saldo de al menos ocho indígenas heridos.

El Defensor del Pueblo (ombudsman) colombiano, Carlos Camargo externó: "Con gran preocupación por lo sucedido, hemos recibido hasta el momento el reporte de ocho heridos, indígenas miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que habrían sido atacados a disparos".

El CRIC es una organización que agrupa a gran parte de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, en el suroccidente del país.

Los civiles dicen que fueron atacados con piedras y machetes por los indígenas, a quienes acusan de haber "vandalizado" varios condominios del sector".

Los indígenas, por su parte, alegan que fueron atacados con armas de fuego y que la policía apoyó a quienes los agredieron

La Defensoría también dijo que estaban entregando evidencia a las autoridades sobre "presuntas acciones de disparos o agresiones desde carros no identificados en Cali".

La policía se deslinda de agresiones

La Policía Metropolitana de Cali, por su parte, dijo que había acudido al lugar por "el llamado de auxilio de la comunidad del sector, que estaban siendo atacados por un grupo de indígenas".

La población indígena emprendió una marcha, conocida como minga (La Minga pasó de ser una concepción del trabajo comunitario de los pueblos indígenas a convertirse en exitosa convocatoria a luchar pacíficamente por los derechos de todos los ciudadanos en Colombia) hacia Cali para unirse a los manifestantes que desde hace más de una semana protestan contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Iván Duque pidió no generar más violencia ni bloqueos

En medio de una serie de medidas dirigidas a controlar el orden público en Cali, el presidente Iván Duque le pidió al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC que sus integrantes regresen a los resguardos para evitar confrontaciones.

Así mismo le pidió al ministro del interior que adelante contacto con ellos en esa ciudad.

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El mandatario dijo que la situación de orden público en Cali es tensa y que por seguridad de los ciudadanos le pidió al ministerio de defensa que apoye a la ciudad.

Explico que hasta el momento se abstiene de viajar a Cali por prudencia para no distraer el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada en toda la ciudad.

El presidente Duque hizo un llamado a la tranquilidad y pidió no generar más violencia ni bloqueos.

Este lunes, el mandatario se reúne por primera vez con los líderes del paro. Marchas están convocadas en todo el país, incluida Bogotá, la capital.

Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril, en contra del ya retirado proyecto de reforma tributaria del gobierno de duque.

Las manifestaciones, sin embargo, se han extendido por más de dos semanas, e incluyen peticiones para reformar el sistema de salud, denunciar abusos de la policía y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Según la fiscalía y la defensoría del pueblo, habían muerto 27 personas.

La ONG temblores, por su parte, eleva la cifra de muertos a 47.

