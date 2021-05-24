Los hechos se registraron durante la madrugada, en medio de olas embravecidas, de donde decenas de migrantes fueron rescatados de una patera en Gran Canaria.

Dos helicópteros de Salvamento Marítimo rescataron esta madrugada al sur de Gran Canaria a 36 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos cinco niños y un bebé, que se encontraban en una patera a merced de olas de dos metros y medio y vientos de más de 60 kilómetros por hora. Las tormentas impidieron utilizar los barcos de la guardia costera para llevar a las personas a un lugar seguro.

La patera fue avistada por un buque que navegaba por la zona, cuyo aviso hizo que Salvamento movilizara desde Gran Canaria dos barcos de rescate, la Guardamar Talía y la Salvamar Macondo, su unidad marítima más rápida, informo a la agencia Efe, fuentes de este servicio.

Operativo aéreo

Sin embargo Salvamento Marítimo consideró que debido

al mal estado del mar, iba a ser muy peligroso transbordar a esas personas a un barco de rescate, por lo que se montó un operativo aéreo en el que fueron relevándose dos helicópteros de Salvamento Marítimo, los Helimer 211 y 202.

El Helimer 202 consiguió rescatar en primer lugar sobre las 23:30 horas a un bebé y a su madre, en una maniobra a la que siguió otra del 211 que sacó de la patera a diez personas, siete adultos y tres niños.

Los dos aparatos siguieron relevándose para llevar a Gran Canaria a once, nueve y cuatro personas, sucesivamente. Los migrantes fueron rescatados a 30 millas de la isla española frente a Gran Canaria.

En total, a bordo de la patera viajaban 17 varones, 13 mujeres, una de ellas embarazada, cinco niños y un bebé, detalló el 112 de Canarias.

Trasladados a hospitales

Ocho de esas personas, tres varones, tres mujeres, un menor y el bebé, fueron trasladados a hospitales de Las Palmas de Gran Canaria, con síntomas de deshidratación e hipotermia.

En un primer momento, se temió que hubiera un desaparecido, porque había testimonios confusos entre los supervivientes.

Durante la complicada operación de rescate, una persona cayó al agua y sigue desaparecida, a pesar de que los guardacostas intentaron durante horas localizar a la persona.

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Los datos del Ministerio del Interior español informaron que 4,935 migrantes habían llegado a las Islas Canarias por mar hasta el momento, hasta el 15 de mayo.

Crisis migratoria

La semana pasada, unas ocho mil personas entraron irregularmente, principalmente nadando, a la ciudad fronteriza de Ceuta, España.

Este domingo, el gobierno de España informó que devolvió ya a Marruecos a 7,500 de los migrantes.

Esa llegada masiva a Ceuta desde Marruecos, incluidos unos 800 menores de edad, complicó la crisis diplomática entre ambos países, originada por la entrada en España del líder del independentista saharui Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir atención médica en un hospital.

No obstante, España y Marruecos llegaron a un acuerdo para que se produjera el retorno de los migrantes.

Melilla, la otra ciudad española en el norte de África, sigue sufriendo la presión migratoria de los últimos días.

La madrugada del sábado se impidió que 70 marroquíes saltaran la valla fronteriza gracias al refuerzo de seguridad en la zona española y en la marroquí, donde se trabaja en la contención y disuasión de los migrantes.

