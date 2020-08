Defienden senadores del PAN uso de cubrebocas

Cd. de México.- El cubrebocas puede evitar que haya más contagios, muertes y que la crisis económica, por tanto sea más profunda, aseguraron senadores del PAN.

El senador Damián Zepeda calificó como una irresponsabilidad el decir que no está comprobado que sea eficaz el uso del cubrebocas. Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que por el bien de la ciudadanía cumpla con portarlo.

“El Presidente de la República es una figura pública que es seguida por un gran porcentaje de la población, más allá de que la gente pueda tener una buena o mala imagen de él, es la figura máxima del gobierno y verlo a él con estos mensajes o a su secretario y demás encargados de Salud, con este desdén hacia la medida básica de prevención del cubrebocas, con este desdén y un poco mandando el mensaje de no pasa nada, me parece que si está motivando a que la gente salga y diga no pasa nada y entonces se tienen más contagios y se tienen más muertes. Es muy delicado y el mensaje de nosotros es que pare ya esto, que corrijan ya, porque está costando vidas”.

Dijo que insistirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el que intervenga para que paren ya este tipo de expresiones que son totalmente negativas para el país en general.

“Una irresponsabilidad que está costando vidas, por eso si comparto esta idea que se impulsó del Grupo Parlamentario que ha compartido nuestra compañera Josefina de la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y buscar como objetivo principal que pare eso, que corrijan eso”.