La Bienal de Sharjah 15, el tercero más grande de los siete Emiratos Árabes Unidos, presenta alrededor de 300 obras de más de un centenar de artistas y colectivos. Entre ellos se encuentran latinoamericanas como María Magdalena Campos-Pons, nacida en Cuba, la argentina Gabriela Golder, la peruana Flavia Gandolfo y Doris Salcedo, de Colombia - entre otros nombres.

Las piezas del evento, que tiene lugar en la ciudad de Sharjah y en otros municipios del emirato, abarcan una variedad de obras de arte en diferentes medios como impresión, instalaciones de medios mixtos, performance, video, audio, fotografía, textil, escultura, pintura y dibujo. Concebida por el nigeriano Okwui Enwezor, fallecido en 2019 a los 55 años, y comisariada por la directora de Sharjah Art Foundation, Hoor Al Qasimi, la "Sharjah Biennial 15: Pensar históricamente en el presente" reflexiona sobre su obra. Para los organizadores, Okwui ha transformado el arte contemporáneo e influido en la evolución de instituciones y bienales de todo el mundo, incluido Sharjah.

Edición 15 Bienal de Sharjah, EAU reúne 300 obras artísticas del mundo



Hoor Al Qasimi dice que el elemento transformador fue Documenta11, en 2002 - la dirección artística del evento en Alemania estuvo a cargo del nigeriano, primera vez que lo dirigía alguien de fuera de Europa-. "No conocía a Okwui en ese momento, pero como alguien que venía de un país o espacio no occidental y que iba a Kassel, Alemania, a ver una exhibición donde todas nuestras voces estaban presentes, casi una plataforma de discusión sobre el Sur Global, fue muy inspirador y muy nuevo en ese momento, así que creo que fue algo que Okwui trajo a la mesa", dice Hoor en una entrevista en Sharjah.

La directora de la Bienal interpretó y desarrolló la propuesta de Enwezor, que dio título a la presente edición. Vale la pena recordar que, antes de morir, Okwui entregó la tarea a Hoor Al Qasimi. Para ella, el resultado es un homenaje a Enwezor, una manifestación del aprendizaje que provino de él.

Son más de 300 obras de arte de todo el mundo

A través de más de trescientas obras, la bienal propone un universo transcultural, en el que los artistas presentan perspectivas sobre nación, tradición, etnicidad, género, cuerpo e imaginario, tal como lo declara Al Qasimi. Las obras se pueden ver en varios lugares repartidos en cinco ciudades del emirato de Sharjah, que tiene fama de ser un centro cultural en la región. Sharjah, por ejemplo, recibió el título de Capital Árabe de la Cultura en 1998 por la UNESCO.

"Siento que lo que hice fue también ubicarme como mujer en un espacio de invitar a muchas mujeres. Hay una voz femenina en esta bienal, que creo que es muy importante", apunta Hoor. Una de ellas es la colombiana Doris Salcedo. En una obra comisionada por la bienal, Salcedo trae "Uprooted", una instalación basada en su investigación sobre las formas de violencia que viven los migrantes, desplazados y refugiados. La obra está compuesta por 804 árboles muertos, tallados y ensamblados para representar una casa. Estructuralmente inhabitable, la obra simboliza la situación de refugiado, un estado de inestabilidad permanente, tal como lo define la bienal.

La 15ª edición de la 'Bienal de Sharjah' comenzará el próximo mes de febrero https://t.co/k3mYGn92Li#WamNews — WAM Spanish (@wamnews_Spanish) January 16, 2023

Amplia participación de mujeres

Además de las voces femeninas, Hoor consideró artistas con diferentes experiencias. "También trajo una discusión intergeneracional, tengo algunos artistas más jóvenes y otros bien establecidos", comenta. Pero no hay favoritos. Al Qasimi se niega a elegir una obra favorita diciendo que cada trabajo es importante para ella. Y recomienda que la gente tenga

tiempo para vivir la bienal. "Es muy importante que este sea un espacio de discusión, un espacio para pensar las obras que estás viendo. No es un espectáculo para venir y mirar; no es una celebración", dice Hoor.

Al final de la entrevista, Hoor recuerda que cuando llevó a su padre, el Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Sharjah, para Al Dhaid, una de las sedes de la Bienal, el líder destacó la importancia de cada obra expuesta a la comunidad local. "{Cada obra} habla de las luchas, elsufrimiento y la historia de las personas. No en una forma de victimización, sino en una forma de mostrar un espacio de solidaridad compartida, comprensión, y creo que hay algo sobre unirse y contar historias con las que puedes encontrar resonancia", declara.

Es el mensaje que el Hoor espera que los visitantes se lleven de la Bienal de Sharjah 15, que se extiende hasta el 11 de junio.

Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM)// P.A.R. Directrices

