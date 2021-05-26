Durante su audiencia general de los miércoles en el Vaticano, el papa Francisco saludó y conversó con Lidia Maksymowicz, una superviviente de los nazis. Un sacerdote polaco que la acompañaba, le contó al pontífice su historia. Pero sorprendió, el beso del Papa al número tatuado de una superviviente del Holocausto.

Maksymowicz, de 81 años, tenía solo tres años cuando ella y su familia fueron trasladadadas de su casa en Bielorrusia al campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada por los alemanes.

Reveló que la metieron en un cuartel para niños, donde ella y otros fueron sujetos de experimentación médica por el doctor Josef Mengele, según un documental sobre su vida.

El gesto del papa

El papa que escuchó con atención, se inclinó para besar el número tatuado en el brazo de la sobreviviente, el número 70072, él lo besó y luego ella lo abrazó.

Después de la liberación del campo en 1945, los soldados rusos asumieron que su madre anna estaba muerta y fue adoptada y criada por una familia católica polaca.

Se reunió con su madre antes de su muerte

Ella no sabía que su madre biológica había sobrevivido y se reunieron brevemente poco antes de la muerte de su madre a principios de la década de 1960.

Ella es el tema de un documental llamado "70072: la niña que no podía odiar. La verdadera historia de Lidia Maksymowicz".

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A pesar de su edad mantiene intactas las fuerzas y las ganas de viajar para conocer gente joven y contarle cómo era la vida en un campo de concentración.

Es importante que el pasado no se vuelva a repetir

“Me gusta mucho encontrarme con los jóvenes porque el futuro del mundo está en sus manos. Es importante que el pasado no se vuelva a repetir y con esta película queremos hacer un homenaje a esos 200,000 niños que murieron en Auschwitz”

En italia muchos colegios suelen viajar cada año a los campos de concentración en Alemania y pueden escuchar el testimonio de Lidia Maksymowicz.

De la prisión en Auschwitz recuerda el hambre, los piojos, el terror de los otros niños cuando llegaban los médicos y la crueldad de las SS. Cuando la liberaron del campo de concentración Lidia encontró a una nueva familia dispuesta a acogerla, vio una casa, una cama con sábanas y una cocina.

Pasó tres años en el “bloque de los niños” y se sometió a varios experimentos médicos y recuerda la mirada del doctor Mengele, sus botas lucidas y la mirada poseída.

En 2016, francisco visitó el campo de concentración de Auschwitz durante su viaje a Polonia, en donde se encontró con un grupo de sobrevivientes del holocausto nazi.

El pasado 12 de mayo, el papa retomó las audiencias en presencia de fieles en el patio de San Dámaso, después de siete meses de este acto con público por la pandemia de coronavirus cuando se desarrollaban en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano.

