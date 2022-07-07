Embajador de México en España sostiene diálogos de alto nivel

El embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel llevó a cabo encuentros con autoridades de este país, con el fin de mantener diálogos al más alto nivel, fortalecer los lazos e intensificar el diálogo político para continuar impulsando la relación bilateral entre México y España, con miras a la celebración de la XIII Reunión de la Comisión Binacional.

Quirino Ordaz se reunió ayer con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la presencia de personas mexicanas que invierten y visitan España con fines culturales y turísticos. Intercambiaron sus puntos de vista y coincidieron en las múltiples oportunidades para el crecimiento entre ambos países.

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Por otro lado, el presidente del Senado de España, Ander Gil García, recibió hoy al embajador Ordaz en una visita oficial que realizó a la sede de la Cámara Alta del Parlamento español. En su intercambio, coincidieron en la importancia del diálogo interparlamentario que enriquece la relación bilateral, hacia la realización de la XVI Reunión Interparlamentaria.

Hoy me reuní con @AlmeidaPP_ alcalde de Madrid, con la finalidad de estrechar lazos. Me platicó que se ha fortalecido mucho la presencia de Mexicanos que invierten y visitan españa con fines culturales y turísticos, hay muchas oportunidades para el crecimiento entre ambos países. pic.twitter.com/XCGkZdAvNU — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) July 6, 2022

España es el segundo país que más invierte en México tan solo despuúes de Estados Unidos y el segundo socio comercial entre los países de la comunidad europea. Por su parte México, es el sexto inversor en España.

Actualmente, en España operan unas 500 compañías mexicanas y alrededor de 30 mil mexicanos radican en esta nación europea.

En junio llegó a la embajada

El pasado 6 de junio Quirino Ordaz presentó al rey Felipe VI las Cartas Credenciales como embajador de México en el Reino de España. España es el segundo inversionista en México después de Estados Unidos y el segundo socio comercial entre los países europeos. México es el sexto inversor en España.

