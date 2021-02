Emma Coronel: Una fortuna de origen incierto, de solo efectivo y bajo la mira de las autoridades

Cinco fotografías le han valido 476,000 seguidores en Instagram, pero su vida en números con ‘El Chapo’ Guzmán es incierta. Así es la fortuna de Emma Coronel, esposa de uno de los narcotraficantes más buscados y, en su momento, uno de los hombres más ricos del mundo, según una revista de negocios.

A sus 31 años, Emma Coronel no ha escondido su vida de lujos, pues asegura que su dinero es legal debido a que su familia se dedica a la agricultura.

De acuerdo con una entrevista que ofreció en 2018 a un canal de televisión estadounidense, reveló que tiene “dinero legal y negocios legales, tierras de riego y cosas así de las que prefiero no hablar, no tengo nada ilícito, sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar y verificar si tengo algo ilícito, si tengo cuentas ilícitas o cosas así y creo que a estas alturas saben perfectamente que no, estoy segura que ya han visto todo de mi vida. Estoy tranquila porque todo lo he hecho muy bien”.

¿Heredera de la fortuna de ‘El Chapo’

La modelo estadounidense ha rechazado en varias ocasiones que la fortuna de ‘El Chapo’ esté valuada entre los 12 y 15 mil millones de dólares, de la cual el gobierno de México y de los Estados Unidos desconoce su origen y de la que tampoco se han detectado cuentas en el sistema financiero.

En 2019 Mariel Colón, abogada de Guzmán Loera y Emma Coronel, fue cuestionada sobre el proyecto de la marca de “El Chapo” que la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa lideraba, a lo que respondió que:

“Hay algo que es muy importante destacar: el señor Guzmán no tiene nada que ver en la empresa, no está en la corporación… solamente cedió sus derechos de propiedad intelectual, no tiene inversiones (…). Incluso el dinero con el que se está empezando, la compra de mercancía, es dinero de un proyecto que Emma también tiene cocinando, que todavía no estamos listas para hablar, pero un proyecto aquí en los Estados Unidos”.

Hasta el momento no hay información que valide que posea cuentas bancarias en nuestro país, por lo que su efectivo sigue circulando bajo la vigilancia de las autoridades.

